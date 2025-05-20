الثلاثاء 20 مايو 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يأمر بإزالة مبانٍ مخالفة بإسنا ضمن الموجة 26

أثناء الجولة
أثناء الجولة

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية في منطقة حوض المظلية التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، والتي تقع خارج الحيز العمراني، في إطار الجولات المفاجئة لمتابعة أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

 

المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات

 

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ وجود مبنى مخالف مكون من 10 طوابق على مساحة 1700 متر مربع، تحت الإنشاء، ومُقام على أرض زراعية بدون ترخيص، وعلى الفور، وجه بإزالة المبنى، وتحريز المواد المستخدمة في البناء من طوب وأسمنت، وتحرير محضر جنائي بالواقعة.

كما رصد المحافظ وجود أعمال حفر تمهيدًا لبناء جديد، بذات الحوض، وأمر بردمها باستخدام المخلفات، بالإضافة إلى توجيهاته بتكسير الأعمدة وفك الشدة الخشبية لعدة مبانٍ مخالفة أخرى بدون ترخيص، مؤكدًا على منع توصيل أية مرافق مثل المياه أو الكهرباء للمباني الواقعة خارج الحيز العمراني.

 

 

 

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجّهًا بتشكيل لجنة متابعة خاصة تجوب مراكز وقرى المحافظة يوميًا، وتكون تحت رئاسته المباشرة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا.

 

 

 

 

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