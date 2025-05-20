سقوط تاجر مخدرات بحوزته حشيش في الأقصر

ألقت مباحث مديرية أمن الأقصر القبض على تاجر مخدرات شهير بناحية نجع الخطباء دائرة بندر الأقصر، سبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين خطف ومخدرات وسلاح ناري.

سقوط تاجر مخدرات في الأقصر

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر يفيد بأنه عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط مسجل خطر «ا.ا» 34 عاما، مقيم في نجع الخطباء، وبحوزته كميات من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر العاطل بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بالمواد بها، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحام العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.