الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

سقوط تاجر مخدرات بحوزته حشيش في الأقصر

قوات الأمن
قوات الأمن

 ألقت مباحث مديرية أمن الأقصر القبض على تاجر مخدرات شهير بناحية نجع الخطباء دائرة بندر الأقصر، سبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين خطف ومخدرات وسلاح ناري.

 

سقوط تاجر مخدرات في الأقصر 

 تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر يفيد بأنه عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط مسجل خطر «ا.ا» 34 عاما، مقيم في نجع الخطباء، وبحوزته كميات من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر العاطل بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بالمواد بها، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحام العام لنيابات الأقصر.

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