الخميس، أغانى الزمن الجميل لنويرة على مسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورعلاء عبد السلام حفلًا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك فى التاسعة مساء الخميس ٢٢ مايو علي مسرح الجمهورية.

أغانى الزمن الجميل لنويرة على مسرح الجمهورية

يتضمن البرنامج نخبة من المنوعات الغنائية لأعمال زمن الفن الجميل منها: يا اللى سامعنى، كنت فين، ع الحلوة والمرة، متى ستعرف، العوازل، ليالينا، هوى يا هوى، مين قالك تسكن في حارتنا.. آداء مصطفى النجدى، محمود عبد الحميد، إبراهيم راشد، عبير أمين، زينب بركات، داليا عبد الوهاب، آية عبد الله ومى الجبيلى.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام ١٩٦٧ بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة، تحت إسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.

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