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أسماء مصابي حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعى بالمنوفية

أسماء مصابوا حادث
أسماء مصابوا حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعى بالمنوفية

حصلت “فيتو” على أسماء مصابي حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعى بالمنوفية من الطابق الثالث وهم كالتالي:

 "أشرف حسن"، و"وفاء القصاص"، و"ريهام عفيفي"، و"رحاب أبو عليوه"، و"راندا درويش"، و"رشا الكومي"، و" يوسف الشافعي"، و"وليد خليل"، و" علياء الحناوي"، و"فاء محمد"، و"رزقه موسي" و"إسراء سلطح"، و"هيام محمد"، و"سامي الخولي"، و"هبه الاشقر"، و"مبروك ابراهيم"، و"رشا جابر"

 

إصابة 17 شخصا في حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعي بالمنوفية

وكان أسانسير المستشفى الجامعى بشبين الكوم سقط من الطابق الثالث، بعدد من العاملين مما أسفر عن وقوع إصابات بين مستقلى الأسانسير.

وأصدرت جامعة المنوفية بيانا بخصوص الواقعة، توضح فيه تفاصيل سقوط مصعد (أسانسير) بمستشفيات الجامعة المنوفية من الدور الثالث للدور الأرضى ظهر اليوم، والذى أسفر عن إصابة ١٦ من العاملين بالمستشفيات الجامعية بالإضافة إلى عامل المصعد.

فحص المصابين

وانتقل على الفور الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ونائبا رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، وعميد كلية الطب ومديرو المستشفيات الجامعية إلى مكان الحادث للاطمئنان على حالة المصابين، ومتابعة تواجد جميع الأطقم الطبية فى كافة التخصصات وإجراء الفحوصات والأشعات والإسعافات اللازمة للمصابين، حيث أسفر الحادث عن حدوث ٣ حالات كسور، والباقى فى حالة مطمئنة.

وأمر رئيس الجامعة بفتح تحقيق عاجل فى ملابسات الحادث، وكلف فورًا بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام الجامعة وعضوية مكتب الاستشارات الهندسية ومسئولى الشئون القانونية، للوقوف على أسباب الحادث، واتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى تقصير.

 

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