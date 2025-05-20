إصابة 17 شخصا في حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعي بالمنوفية

سقط، قبل قليل، أسانسير المستشفى الجامعى بشبين الكوم من الطابق الثالث، بعدد من العاملين مما أسفر عن وقوع إصابات بين مستقلى الأسانسير.

وأصدرت جامعة المنوفية بيانا بخصوص الواقعة، توضح فيه تفاصيل سقوط مصعد (أسانسير) بمستشفيات الجامعة المنوفية من الدور الثالث للدور الأرضى ظهر اليوم، والذى أسفر عن إصابة ١٦ من العاملين بالمستشفيات الجامعية بالإضافة إلى عامل المصعد.

فحص المصابين

وأضاف البيان، أنه انتقل على الفور الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ونائبا رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، وعميد كلية الطب ومديرو المستشفيات الجامعية إلى مكان الحادث للإطمئنان على حالة المصابين، ومتابعة تواجد جميع الأطقم الطبية فى كافة التخصصات وإجراء الفحوصات والأشعات والإسعافات اللازمة للمصابين، حيث أسفر الحادث عن حدوث ٣ حالات كسور، والباقى فى حالة مطمئنة.

وأمر رئيس الجامعة بفتح تحقيق عاجل فى ملابسات الحادث، وكلف فورًا بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام الجامعة وعضوية مكتب الاستشارات الهندسية ومسئولى الشئون القانونية، للوقوف على أسباب الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى تقصير.

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