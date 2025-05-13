محمود سعد يكشف سر التعليق على أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز على السوشيال ميديا

نشر الإعلامي محمود سعد منشورا على حسابه على فيس بوك للرد على أسئلة وجّهت له حول سر إقدامه على التحدث عن أزمة أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز مع الإعلامية بوسي شلبي عبر “السوشيال ميديا” وليس من خلال التواصل مع أبناء الراحل.

وكتب محمود سعد: "ردا على التعليقات.. ليه كتبت بوست في قصة أبناء محمود عبد العزيز مارفعتش التليفون وكلمتهم؟.. هو أنا ما عنديش تليفون لا محمد ولا كريم ده أول حاجة.. بس طبعا كان ممكن أجيبه..لكن….لما بدأت القصة تابعتها زي حضراتكم.. وأنا ماعنديش معلومات أكتر من اللي قاله الناس..

وتابع سعد “الكلام مش لطيف. والتفاصيل دمها تقيل.. الحقيقة إني قلت يعني أنا مش عايز أبقى بضغط عليهم.. أنا بحبهم من وهما صغيرين وهما دلوقتي كبروا وبقوا نجوم وشخصيات كبيرة يقدروا ياخدوا قراراتهم بنفسهم مية في المية.. وأنا ماحبش أبقى وصي على حد.. فلقيت أنه الأسلم إن أنا أكتب كلمتين. هم شافوهم ماشافوهمش مش مشكلة”.

وأضاف “في حاجة بتعملها أحيانا مش بتريحك قوي لكن بتحل مشكلة قابلتك.. أنا قابلتني مشكلة أن في تجريح كده وكلام على محمود عبد العزيز واحنا متفقين كلنا كده أنا وأحمد ومحمود والمجموعة دي إن احنا ندافع عن بعض.. قلت أكتب كلمتين.. الكلمتين دول أنا حاسسهم بجد إنه يا جماعة لموا الحكاية دي.. مش عايزين شوشرة.. كتبت كلمتين هم يعملوا بيها أو ما يعملوش هم مش ملزمين قدامي في حاجة.. لو اتكلمت في التليفون يبقى أنا الزمتهم بأنه اللي أنا بقوله ده يصح أنهم يعملوه.. لا ماقدرش ألزمهم ولا أحب إن أنا الزمهم”.

واستطرد “ففوجئت تاني يوم بأن محمد بيدور عليا وجاب تليفوني وكلمني وقعدنا نتكلم كتير.. شكرته على أنه اهتم وهو شكرني على إني اهتميت وكانت مكالمة كويسة.. بس ادي كل الحكاية.. فأنا مش حابب أورطهم خالص.. ولا حابب أدخل في القصة دي لأن أدخل فيه أعمل ايه.. ده خلاف بين الناس على شيء ما. يعني أنا عرفت جزء منه لكن الباقي ما عرفتوش.. فأنا ما اتدخلش”.

واختتم حديثه قائلا “في حد قاللي قول رأيك بصراحة أقول رأيي في ايه؟ سيدة كانت مرتبطة بمحمود عبد العزيز وفي مشكلة بينها وبين ولاده وولاده.. أنا اقول رأيي في ايه؟ أنا بس أقول يا جماعة لموا الموضوع بلاش شوشرة.. يا جماعة تصافوا مع بعض.. يا جماعة روحوا المحكمة من غير ما تكتبوا في السوشيال ميديا.. فحتى محمد قال لي أنا ما عملتش حاجة خالص. غير لما طلع الكلام من الجهة التانية رحت مطلع بيان أنا وكريم وما اتكلمتش خالص.. بس ادي كل الحكاية”.



محمود سعد وأبناء محمود عبد العزيز

وسبق أن ناشد الإعلامي محمود سعد في منشور سابق أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز بإنهاء الضجيج المصحوب بشائعات حول زواج الفنان الراحل من عدمه.

وكتب محمود سعد في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: إلى محمد وكريم محمود عبد العزيز.. أبنائي الغاليين: لا أحب التدخل في شؤونكم الخاصة ولكن حين وصل الأمر إلى القضاء ومواقع التواصل المختلفة، وبات هناك تراشق من هنا وهناك.. وكلام حول زواج من عدمه.. والأمر كله يمس صديقي الغالي محمود عبد العزيز.. فليتكما تنهيان هذا الضجيج المصحوب بشائعات لا يصح أن تمس اسم الغالي محمود.

أضاف: ما رأيكما في إيقاف الأمر كله والجلوس سويا (كل الأطراف) ومعالجة الأمر مهما كان في هدوء وبعيدا عن القيل والقال وإنهاء هذه المشكلة.. اتمنى ذلك.. لا تدخل مني وإنما هو في محبتكم ومحبة الصديق العزيز محمود عبد العزيز.

تطور في الخلاف بين أبناء محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

شهد الخلاف القائم بين أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، طليقة والدهما تطورا جديدا وصل إلى قسم الشرطة.

حيث تقدم الفنان محمد عبد العزيز وشقيقه كريم عبد العزيز، نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ زايد ضد الإعلامية بوسي شلبي، طليقة والدهما، يتهمانها فيه بادعاء غير صحيح خلال ظهور إعلامي بأنها "أرملة الفنان الراحل"، رغم وقوع الطلاق بينهما قبل وفاته.

وأوضح المحامي الموكل عن الشقيقين أن التصريحات التي أدلت بها الإعلامية لا تستند إلى وقائع صحيحة، وتسببت في أذى معنوي لأسرة الفنان، مؤكدًا أن موكليه يطالبان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة المختصة لبدء التحقيق.

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