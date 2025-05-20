كاتبة خالعات الحجاب تشعل الغضب.. زعمت أن المصريين جزء من إسرائيل.. السياسيون: حديثها مضلل وأهل مصر أقرب للفلسطينيين.. والنشطاء: دينا أنور مثيرة للجدل بتحب الاحتلال وطالبت بموت الفقراء

أثارت دينا أنور، مؤلفة كتاب "خالعات الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة"، جدلًا واسعًا بين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثها المزعوم أن الشعب المصري جزء من الإسرائيليين، وأنهم أقرب للمصريين من الفلسطينيين.

دينا أنور تثير غضب المصريين بادعاء قربهم للإسرائيليين



حديث الكاتبة المثيرة للجدل دينا أنور، أثار غضب المصريين، الذين وصفوا تصريحاتها بأنها مضللة، وأن المصريين كانت تربطهم علاقات مع الشعب الفلسطيني، قبل الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بقرون.

تدوينة دينا أنور المثيرة للجدل، فيتو



وقالت دينا أنور في تدوينتها، التي أثارت غضب المصريين: "مش قادرة أشوف "إسرائيل" غير دولة جزء من شعبها مصريين بالأساس.. وشايفاهم أقرب لنا جينيًا وتاريخيًا وعائليًا من الفلسطينيين.. مش هما ولاد العم؟ الفلسطينيين بقى يقربوا لنا ايه ؟ وليه اليهود كتير منهم بيحبونا والفلسطينيين كلهم بيكرهونا؟"



علق مستشار اليونسيف الدكتور رشاد حامد على تصريحات دينا أنور المثيرة للجدل فقال: " تفنيد خطاب مضلل، نشرت السيدة دينا أنور، وهي صيدلانية تقدم نفسها على صفحتها بعبارة "الدكتورة بنت الباشمهندس"، منشورًا تزعم فيه أن الإسرائيليين أقرب إلى المصريين من الفلسطينيين، جينيًا وتاريخيًا، وأن بعضهم يحمل أصولًا مصرية، ويحب المصريين أكثر من الفلسطينيين. هذا الطرح، رغم بساطته الظاهرة، يحمل قدرًا كبيرًا من التحيز وسوء الفهم، ويستحق تفنيدًا علميًا وتاريخيًا دقيقًا"

الفلسطينيون الأقرب للمصريين في الجينات والتاريخ



وتابع الدكتور رشاد حامد تفنيده لمزاعم دينا أنور فقال: "أولًا: من هم الإسرائيليون اليوم؟ تأسست دولة إسرائيل عام 1948 على خلفية المشروع الصهيوني الاستيطاني، وقد هاجر إليها يهود من خلفيات متعددة: أشكناز من أوروبا، وسفارديون من إسبانيا وشمال إفريقيا، ويهود شرقيون (مزراحيم) من بعض الدول العربية، بينهم نسبة قليلة من اليهود المصريين. هؤلاء لا يشكلون "جزءًا أساسيًا" من شعب إسرائيل، بل نسبتهم لا تتعدى 2% من إجمالي السكان".

دينا أنور الكاتبة المثيرة للجدل، فيتو



وأوضح رشاد حامد "ثانيًا: الجينات والتاريخ.. من الأقرب للمصريين؟ يُظهر علم الوراثة السكانية أن الفلسطينيين والمصريين يشتركون في أصول جينية متقاربة، بحكم الامتداد الجغرافي والتاريخي. علاوة على ذلك، فإن الروابط التاريخية والثقافية بين مصر وفلسطين تعود لآلاف السنين، منذ عصر الكنعانيين والفراعنة وحتى العهد العثماني.

في المقابل، الإسرائيليون المعاصرون جينيًا أقرب إلى الأوروبيين (خصوصًا الأشكناز) أو إلى شعوب شمال إفريقيا، حسب أصولهم المهاجرة".

أبناء العم مجاز ديني والتعاطف مع الاحتلال إساءة



وعن استخدام عبارة أبناء العم، قال رشاد حامد "ثالثًا: "أبناء العم".. مجاز ديني لا سياسي، وصف اليهود بـ"أبناء العم" يعود إلى فكرة دينية رمزية تستند إلى النسب المشترك بين إسماعيل (جد العرب) وإسحاق (جد بني إسرائيل). لكن استخدام هذا المجاز في السياق السياسي لتبرير التعاطف مع الاحتلال أو إلغاء الحقوق الفلسطينية يُعد إساءة للفكرة، ولا يعكس الواقع الجيوسياسي القائم".



وأكد رشاد حامد "رابعًا: المشاعر ليست مقياسًا، الزعم بأن "اليهود يحبون المصريين والفلسطينيين يكرهونهم" هو تعميم سطحي وغير مدعوم ببيانات موضوعية؛ صحيح أنه توجد فئات من اليهود تعارض الاحتلال، إلا أنهم يمثلون أقلية محدودة جدًا. وبالمقابل، أغلب الشعب الفلسطيني يكنّ الاحترام للشعب المصري، خاصة لمواقفه الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، والاستثناء مثل الجماعات الإخوانية أقلية وعداؤها لا يعني العداء الشعبي الشامل".



وأشار مستشار اليونسيف رشاد حامد إلى أن "خامسًا: مصدر هذا الخطاب، غالبًا ما تُروَّج مثل هذه الأفكار في سياقات التطبيع، وتعكس اختزالًا مقلقًا لقضايا تاريخية معقدة في عبارات عاطفية ومضللة".



وأوضح رشاد حامد "الخلاصة: الإسرائيليون ليسوا أقرب إلى المصريين من الفلسطينيين، لا جينيًا ولا تاريخيًا ولا ثقافيًا. هذه الادعاءات تعكس حالة من التشويش المعلوماتي والتأثير الإعلامي، وتُستخدم لتبرير مواقف سياسية مرفوضة. المطلوب هو الوعي، والتمييز بين الدين والسياسة، وبين الحقيقة والدعاية"

المصري القديم أقام علاقة مع الفلسطينيين قبل ظهور إسرائيل



أما الباحث في شأن الحركات الإسلامية، سامح عسكر، فعلق على حديث دينا أنور قائلًا: "الفكرة التي تطرحها دكتورة دينا أنور ليست جديدة، هي نتاج فكر شعبوي عنصري عمم كراهية الفلسطينيين للمصريين، بينما في نفس السياق يثبت محبة بعض اليهود للمصريين.. كذلك يدعي أن إسرائيل أقرب إلينا من فلسطين جينيا وتاريخيا وعشائريا، بالتالي فالفلسطيني بالنسبة للمصري أجنبي..!"

المصريون الأقرب للشعب الفلسطيني، فيتو



وعن صحة ما أثارته الكاتبة المثيرة للجدل دينا أنور قال سامح عسكر "أولا: التاريخ يثبت أن المصري القديم أقام علاقة تواصل سياسي واجتماعي مع الشعب الكنعاني (جد الفلسطيني) قبل ظهور العبرانيين (الإسرائيليين) على مسرح التاريخ في لوحة مرنبتاح الشهيرة، ووثق ذلك بعض المؤرخين منهم..

1- المؤرخ البلجيكي "مارك فان دي ميروب" في كتابه "تاريخ الشرق الأدنى القديم"

2- عالم الآثار البريطاني "جوناثان توب" في كتابه (الكنعانيون)

3- الكاتب الإنجليزي "كيث وايتلام" في كتابه "تاريخ فلسطين القديم" 4- الكاتب "فيليب حتى" في كتابه (الشعوب السامية في التاريخ)



وأوضح الباحث سامح عسكر أن "علاقة المصري بالفلسطيني أوثق وأعمق وأقوى وأقدم من الإسرائيلي

ثانيا: لا يوجد في العلم شيء اسمه شعب أقرب جينيا لشعب، فالشعوب هي نتاج هجرات طويلة، واختلاط ثقافات وسياسات وتجارب ثقافية، ومصدر كلمة دكتورة دينا هي خرافة (النقاء الجيني) المتشبع بها العنصريون، والتي قال بها الصهاينة في معرض إثبات تفوقهم العرقي على شعوب الجوار".

دينا أنور لا تعرف شيئا عن جينات المصريين



وأضاف سامح عسكر "ثالثا: توجد بعض الدراسات التي قالت بأن العلاقة الجينية بين المصري والفلسطيني قوية، منها دراسة جينية نشرتها المجلة الأمريكية لعلم الوراثة البشرية "American Journal of Human Genetics" عام 2020 مع اختلافي مع نتائجها طبعًا، ولكن يبدو أن دينا لم تحط بملف الجينوم قبل ادعائها".

دينا أنور تثير الجدل مجددًا، فيتو



وأكد سامح عسكر "رابعًا: الإسرائيليون الحاليون لهم جذور مختلطة بسبب الشتات اليهودي عبر العالم، مما جعل جيناتهم أكثر تنوعا وأقل ارتباطا مباشرًا بالمصريين مقارنة بالفلسطينيين، وربما تعلم الدكتورة أن أغلبية شعب إسرائيل اليهودي الحالي (مستوطنين أشكناز) من أوروبا الغربية، فإيه اللي جابهم جينيا لمصر (لا أعلم)..!"



وأوضح سامح عسكر "خامسا: ثقافيا ولغويًا اللغة العبرية والثقافة الإسرائيلية الحديثة أبعد عن الثقافة المصرية مقارنة بالفلسطينيين لأسباب مثل (الدين واللغة والتاريخ المشترك)، وهي الثلاثية المكونة لهويات الشعوب، حيث يشترك شعبا مصر وفلسطين في هوية تاريخية مشتركة منذ غزوات الصليبيين والمغول مرورا بالمماليك والعثمانيين، ومن قبلهم غزوات العرب والفرس والرومان، كلما كان دولة منهم تحتل فلسطين فهي تهدد مصر تلقائيا والعكس".



وعن اشتراك اللغة، قال الباحث سامح عسكر "سادسًا: اللغة المصرية القديمة تشترك مع الكنعانية القديمة (الفلسطينية) في المجموعة الأفروأسيوية، بينما يشترك الإسرائيليون مع اللغة العربية في المجموعة السامية، فإيه اللي جاب لغة إسرائيل للغة المصرية القديمة مش عارف..!"

دينا أنور مثيرة للجدل وبتحب الاحتلال



وأضاف سامح عسكر "لا أريد أن أقسو على دكتورة دينا، خصوصا بعد دعم المنصات الصهيونية لها على السوشيال ميديا، وفي ذات الوقت لن ألتمس لها العذر، ولكن أدعو دينا ومن هم على رأيها التفكير قليلا بمنطق (علمي وإنساني)، علمي: لمراجعة والرد على الأطروحة، وإنساني: أن تدرك مخاطر رأيها على الفلسطيني الذي يُباد الآن جماعيًا"



وتابع الباحث سامح عسكر "قبل عامين يمكن أن يكون لهذا الرأي من دينا بعض الوجاهة والمناقشة والرد، فالفيصل بالأخير هو الحوار وتقريب وجهات النظر، أما هذا الكلام والإصرار عليه وترديده على مدار عام ونصف من الإبادة الجماعية في مدح المجرم وذم الضحية ليس له سوى تفسير واحد.."



وعلق البلوجر أحمد عواد قائلًا: "كلام زي ده لو اتكتب في السبعينات كانت خدت إعدام، هناك من يجاهر علنا بحب إسرائيل والصهاينة ومعاداة فلسطين وأهلها... دينا أنور".



وعبر النشطاء عن غضبهم قائلين: "دينا أنور مثيرة للجدل بتحب إسرائيل وكانت بتعتبر موت الفقراء في مصلحه الوطن لانهم كتير وعملين زحمه علي الفاضي ومش بيخلو الناس الاغنياء يستمتعو بحايتهم"



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