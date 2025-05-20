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أخبار مصر

رواتب تصل لـ 22 ألف جنيه، فرص عمل بالأردن في هذا التخصص

مجال دباغة الجلود
مجال دباغة الجلود
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 أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء عن توفير 5 فُرص عمل في إحدى المؤسسات الأردنية المتخصصة في مجال دباغة الجلود، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

 

رابط التقديم على وظائف الأردن 

 ودعت الوزارة، العمال المصريين الراغبين في العمل في هذا المجال، إلى الدخول على هذا الرابط  وتقديم البيانات المطلوبة، وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء 20-5-2026، ولمدة 5 أيام.

 تأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل  بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الشروط المطلوبة في هذه الفرص، أن يكون المتقدم لديه خبرة عام على الأقل في العمل بدباغة الجلود، وأن يكون خاليًا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020 حتى 31-5-2021.

وأوضحت أن الراتب يتراوح ما بين 290 إلى 320 دينارا أردنيا شهريا.

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