ميناء الإسكندرية يستضيف وفدًا إفريقيًا رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، يوم الإثنين 19 مايو 2025 بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفدًا إفريقيًا رفيع المستوى يضم ممثلين من 18 دولة إفريقية من كبار صُنّاع القرار في قطاع النقل البحري.

وقد ضم الوفد ممثلين عن دول: زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، ناميبيا، الصومال، بوركينا فاسو، مدغشقر، النيجر، غينيا، موزمبيق، وجيبوتي.

وخلال اللقاء، استعرضت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإمكانات المتقدمة التي يتمتع بها الميناء، والتطورات النوعية التي يشهدها على صعيد البنية التحتية والتقنيات التشغيلية. كما تناول الاجتماع سبل تعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات تطوير الموانئ، واللوجستيات، وبناء القدرات، وتعزيز التبادل التجاري البيني.

ناقش الطرفان آليات دعم العمليات اللوجستية، وتكامل الموانئ مع أنظمة النقل متعددة الوسائط، إلى جانب استعراض فرص دمج التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية في الأنشطة المينائية. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء الإسكندرية، وطاقته الاستيعابية، ليكون مركزًا إقليميًا للنقل البحري، وممرًا رئيسيًا للتجارة بين دول القارة الإفريقية وأوروبا وآسيا.



تأتي هذه الزيارة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية، ووفقًا لتوجيهات السيد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة الإفريقية، وتقديم كافة سبل الدعم والشراكة المستدامة.

وقد شملت الزيارة جولة ميدانية داخل الميناء، حيث اطلع الوفد على الأرصفة والساحات ومحطة الركاب البحرية، بالإضافة إلى متابعة سير العمليات التشغيلية المتعلقة بالملاحة البحرية والإرشاد والقطر. كما قام الوفد بتفقد الهويس الملاحي الذي يربط بين البحر المتوسط ونهر النيل، والذي يأتي ضمن خطة الهيئة للتوسع في استخدام وسائل النقل المتنوعة – البرية والسككية والنهرية – لنقل البضائع من وإلى الميناء بكفاءة أعلى.

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