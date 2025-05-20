أمين المجمع يكشف إعداد تشريع لحماية اللغة العربية، وهذه توصيات دعم الموازنة

كشف الدكتور عبد الحميد منعم مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، وجود تشريع لحماية اللغة العربية، مشيرا إلى أن المجمع سبق وأعد تشريع في هذا الصدد.

مناقشة موازنة مجمع اللغة العربية أمام لجنة التعليم بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بشأن مجمع اللغة العربية للعام المالي الجديد 2025/2026.

جهود مجمع اللغة العربية للانتهاء من المعجم الكبير

وأكد الأمين العام لـ مجمع اللغة العربية، الانتهاء من المعجم الكبير في غضون عاميين على الأكثر، موضحا أن منظومة العمل تسير على أساس 3 مراحل أولهما الإعداد، ثم المراجعة، وأخيرا الطبع.

وقال: اللجان العاملة بمجمع اللغة العربية _رغم قله عددها_ فإنها أنجزت الكثير، وحاليًا وصلت لآخر حرف النون، ويبقى 3 أحرف.

وأكد الدكتور عبد الحميد منعم مدكور، أن مجمع اللغة العربية، يمثل صرحًا عريقًا يخدم اللغة والثقافة العربية منذ أكثر من 93 عاما، لافتا إلى أن المجمع في مصر، هو رئيس المجامع العربية كافة، قائلًا: "مقام مصر لا يجوز أن يكون إلا كذلك، والجميع يفخرون بعضويتهم فيه".

أسباب عدم عقد المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية

وأوضح أن المجمع يعقد مؤتمرًا سنويًا يحضره ممثلو المجامع اللغوية في العالم العربي للاطلاع على ما أنجزته لجانه المختلفة، إلا أن جائحة كورونا أثرت على انعقاده، ما أدى إلى الاعتماد على الوسائل التقنية كبديل، وهو ما حال دون مشاركة رؤساء المجامع بشكل فعال في المناقشات، لكننا نتطلع لعودة انعقاد المؤتمر خلال العام الجديد مما يتطلب ميزانية.

وأكد أن المؤتمر يستمر لمدة 15 يوما، ويتضمن مراجعة أعمال اللجان، إلى جانب مؤتمر ثقافي يُعنى بتيسير اللغة العربية، موضحا أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر سنويا تُعد بالغة الأهمية، حيث تسهم في دعم اللغة العربية، وتعزيز حضورها في مجالات التعليم، والإعلام، والإبداع.

رقمة إصدارات مجمع اللغة العربية

ولفت إلى أن مشروع رقمنة كافة إصدارات المجمع، بما يشمل عشرات المعاجم في مختلف المجالات، وكان آخر الإصدارات "معجم مصطلحات الفيزياء" الذي يضم 10 آلاف مصطلح علمي.

فيما أكد بدر عثمان، ممثل وزارة التخطيط، أن الوزارة طلبت بدخول المعجم للخطة الاستثمارية، قائلا: حريصون على الانتهاء من المعجم بحد أقصي 5 سنوات، لاسيما أنه بدأ العمل فيه منذ الستينات، لافتا إلى أن هذا المجمع سيكون إضافة كبيرة، ولن يكون هناك مثيل له في العالم الإسلامي.

مطالب بدعم الموازنة الخاصة بمجمع اللغة العربية

من جانبه أعلن الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، دعم المجلس لمجمع اللغة العربية، مطالبا بأن يتم إرسال أي ألفاظ أو كلمات جديدة مقترحة للإضافة إلى اللغة إلى مجلس النواب والجامعات والمؤسسات التعليمية لمناقشتها واعتمادها.

وأشار إلى أن هناك عجز مالي لدى الهيئة، في الباب الرابع بقيمة 107 آلاف جنيه، مطالبا بتوفير الدعم اللازم لتغطية النفقات الأساسية للمجمع لاسيما وأنه مبلغ بسيط.

من جانبها أكدت سها سليمان، ممثلة وزارة المالية، أهمية جهود مجمع اللغة العربية، مشيرة إلى توفير كافة المتطلبات اللازمة لعقد المؤتمر السنوي قبل انعقاده في أبريل المقبل.

وأوضحت أن نسبة الزيادة في الميزانية لا تزال غير كافية، خاصة في الباب الرابع، وسيتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للأوسمة خلال العام المالي الجديد.

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