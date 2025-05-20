حماية المستهلك: 373 حملة رقابية استهدفت 4798 منشأة تجارية وتحرير 1066 محضرًا للمخالفين

في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق ومراقبة أسعار السلع، أعلن جهاز حماية المستهلك عن نتائج أنشطته وجهوده الرقابية خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، والتي شملت حملات تفتيشية مكثفة، واستجابة سريعة لشكاوى المواطنين، ومتابعة دقيقة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

373 حملة رقابية استهدفت 4798 منشأة تجارية في مختلف المحافظات

حملات ميدانية مشددة لضبط الأسواق

نفذ الجهاز نحو 373 حملة رقابية استهدفت 4798 منشأة تجارية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن تحرير 1066 محضرًا للمخالفين. وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول سلع مجهولة المصدر، إضافة إلى البيع بأزيد من السعر المُعلن.



أكثر من 20 ألف شكوى في أسبوعين

كشف التقرير عن تلقي مركز الشكاوى بالجهاز عدد 20563 شكوى وبلاغًا من المواطنين خلال الفترة من 1 إلى 15 مايو.

وشملت الشكاوى مختلف القطاعات، من بينها 30 شكوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار، حيث تم التعامل معها فورًا عبر توجيه حملات رقابية للمناطق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



تحركات على الأرض لدعم الرقابة بالمحافظات

في سياق متصل، التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، باللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لبحث آليات تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

وتخلل اللقاء تنفيذ حملة رقابية موسعة على الأسواق، إضافة إلى اجتماع موسع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور وسائل الإعلام.

فعاليات البرنامج التدريبي "TOT" لإعداد مدربين محترفين ضمن خطة رفع كفاءة الكوادر البشرية

تعزيز كفاءة الجهاز عبر التدريب والتطوير

شهد رئيس الجهاز، برفقة عدد من القيادات التنفيذية، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "TOT" لإعداد مدربين محترفين ضمن خطة رفع كفاءة الكوادر البشرية للجهاز.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات العاملين في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.



طمأنة المواطنين بشأن حادث سيارات "شركة الليثي"

في استجابة سريعة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادث تصادم شاحنة بعدد من السيارات بمعرض "الليثي" بالقطامية، أعلن الجهاز استدعاء الشركة المالكة، والتي أكدت أنه لن يتم إعادة طرح السيارات المتضررة في السوق المحلي كسيارات جديدة.

وأكد رئيس الجهاز أن الجهاز يتابع كافة البلاغات والوقائع التي قد تمس حقوق وسلامة المستهلك.



استمرار التنسيق لضمان استقرار السوق

وأشار التقرير إلى استمرار التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية الأخرى، من بينها مديريات التموين، وهيئة سلامة الغذاء، والإدارة العامة لشرطة التموين، لضمان انضباط السوق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وتركزت الجهود على مراقبة توافر وأسعار السلع الأساسية السبعة، وهي: الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض.

وفي ختام التقرير، شدد رئيس الجهاز على أن حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تنفيذ خططه الرقابية والتوعوية بكل حزم وشفافية.

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