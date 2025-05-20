خلال جولتها بالصف، وزيرة التنمية المحلية تتفقد مشروعات المواقف والأسواق

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وخاصة المواقف والأسواق بمركز الصف بالجيزة.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية إلي عرض من الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مجلس المدينة إلي معدلات تنفيذ عدد من المشروعات وخاصة في مجال الصحة والتعليم وخدمات البنية الأساسية ومشروعات الإدارة المحلية ( الأسواق والمواقف وغيرها ).

ووجهت الدكتورة منال عوض، رئيس مجلس المدينة بضرورة المتابعة اليومية للمشروعات التي لم يتم تسليمها، وتشكيل لجنة بالمركز للانتهاء من أعمال التسليم لسرعة الانتهاء من مختلف المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين والتي ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات خاصة الخدمات الصحية ومشروعات الادارة المحلية من الأسواق والمواقف.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية مراجعة أعمال استلام المشروعات المنفذة من الجهات التنفيذية بمركز ومدينة الصف وتلافي أي ملاحظات قبل الاستلام النهائي ودخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين .

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة طرح مشروعات المواقف والأسواق الجديدة التي تم إنشاؤها في إطار المبادرة الرئاسية علي بعض شركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل لضمان الحفاظ عليها وحسن تشغيلها.

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