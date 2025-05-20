الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

تعذر سماع أقوال سيدة كانت تسير بملابس شبه عارية بالمطرية بسبب مرضها النفسي

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة المطرية باستمرار إيداع سيدة كانت تسير بالشارع شبه عارية المستشفى النفسية والعقلية أسبوعا، ولم تستطع النيابة الاستماع إلي أقوالها، نظرا لمعاناتها من مرض نفسي ولا يفهم كلماتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة حقيقة مقطع فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة شبه عارية بالضرب أمام مستشفى المطرية، وتبين أنه قام بمحاولة السيطرة عليها بضربها بمضرب "ذباب بلاستيكى" لإجبارها على ارتداء ملابسها ولم يقصد إيذاءها.

فيديو التعدي على سيدة شبه عارية أمام مستشفى المطرية

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة شبه عارية بالضرب أمام أحد المستشفيات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 12 مايو الجاري، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وبمواجهته أفاد بأنه حال مشاهدته للسيدة المشار إليها ("شبه عارية" - مضطربة نفسيًا) قام بمحاولة السيطرة عليها بضربها بمضرب "ذباب بلاستيكى" لإجبارها على ارتداء ملابسها ولم يقصد إيذائها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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