الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال الإعلامية بوسي شلبي في بلاغ اتهامها بتزوير البطاقة والقيد العائلي

بوسي شلبي ومحمود
بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

تستمع جهات التحقيق لأقوال الإعلامية بوسي شلبي في بلاغ اتهامها بتزوير البطاقة والقيد العائلي من أسرة محمود عبد العزيز.

وذكرت الأسرة في البلاغ المقدم إلى الجهات المعنية أن بوسي شلبي نسبت لنفسها صفة "زوجة" الفنان الراحل، خلافا للحقيقة، وهو ما اعتبرته العائلة تزويرا في أوراق رسمية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة.

وطالبت الأسرة الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الاتهامات، ومراجعة المستندات التي تم تقديمها أو استخدامها في هذا السياق.

كشف محمد محمود عبد العزيز في بيان جديد له يرد فيه على الإعلامية بوسي شلبي حول زواجها وطلاقها من والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز بسبب الخلاف الدائر على الميراث أن الإعلامية بوسي شلبي على مدار 7 سنوات لم يكن هناك نزاع بينها وبين ورثة الفنان محمود عبد العزيز.

 

وأكد محمد محمود عبد العزيز في بيانه الصادر أن بوسي شلبي لم يصدر عنها أي مطالبات أو منازعات ضد الورثة فكيف وإن كانت زوجته أن تصمت لمدة 7 سنوات عن حقها في الميراث.

 

وتابع محمد محمود عبد العزيز في بيانه ردا على بوسي شلبي: بتاريخ ۲۰۲۳/۹/٦ فوجئ أبناء الراحل محمود عبد العزيز برفع بوسي شلبي  دعوى إثبات رجعة ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم  محمود عبد العزيز عن واقعة الطلاق الحاصل في ۱۹۹۸/۸/۲۸ أي بعد مرور ٢٥ عامًا من الواقعة وبعد وفاة المرحوم محمود عبد العزيز ب 7 سنوات.

 

وأضاف محمد محمود عبد العزيز في بيانه: بتاريخ ۲۰۱٦/۱۱/۱۲ توفي المرحوم الفنان محمود عبد العزيز بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۸ تم استخراج ضبط وإشهاد إعلام وراثة وانحصار إرثه في أبناؤه محمد وكريم محمود عبد العزيز دون وريث آخر أو مستحق لوصية 

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