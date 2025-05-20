الثلاثاء 20 مايو 2025
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خارج الحدود

العاصمة مختطفة، بيان عاجل من لجنة الأمن القومي بالنواب الليبي بشأن اقتحام مقر المخابرات العامة

مجلس النواب الليبى
مجلس النواب الليبى

أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبى، عن بالغ قلقها وانشغالها إزاء حادثة اقتحام مقر جهاز المخابرات العامة في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، ووصفت الحادثة بأنها ”مشهد مهين ومدان ومرفوض“، لما تمثله من اعتداء مباشر على مؤسسة سيادية وأمنية ومعلوماتية بالغة الحساسية.

المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الوالية

وأكدت اللجنة في بيانها، بحسب وكالة الأنباء الليبية، أن هذا التصرف ُيعد مؤشًرا خطيًرا على حالة الانفلات الأمني المتفاقمة في العاصمة، ويعكس هشاشة الوضع الأمني، مشيرة إلى أن “العاصمة مختطفة بالكامل، وأن القرار فيها لم يعد يصدر عن مؤسسات رسمية، بل ُيفرض بقوة السالح والبلطجة”.
وأدانت اللجنة ما وصفته بـ“السكوت الرسمي“ من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، معتبرة أن هذا الصمت ُيعد تواطًؤا صريًحا وتخلًيا عن السيادة الوطنية، وتفريط بالأمن القومي يستوجب المساءلة القانونية.

جهاز المخابرات العامة لا يعد ملًكا لأى حكومة أو جهة

وشددت اللجنة على أن جهاز المخابرات العامة لا يعد ملًكا لأى حكومة أو جهة، بل هو مؤسسة وطنية يجب أن تظل بمنأى عن الصراعات السياسية والتجاذبات المسلحة، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات قد يقود البلاد نحو انهيار تام لمؤسسات الدولة.

وأمرت اللجنة بفتح تحقيق فوري في الحادثة عبر المحامي العام والنيابات المختصة، ومحاسبة كافة المتورطين في هذا الاعتداء، حفاظا على ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية.

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