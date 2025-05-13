التموين تتعهد بموسم أضحى مستقر: لا نقص بالسلع ولا زيادات غير مبررة في الأسعار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة شاملة لضمان وفرة السلع الأساسية واستقرار الأسواق مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2025، مؤكدة عدم وجود أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو نقص في المعروض خلال الموسم.

وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة ومعاون وزير التموين، إن الاستعدادات الجارية تأتي في إطار خطة متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار.

احتياطي استراتيجي آمن يكفي لأشهر

وأكد كمال في تصريحات له أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في وضع آمن، حيث يغطي فترات تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وتشمل السلع الرئيسية مثل القمح، السكر، الزيوت، اللحوم الطازجة والمجمدة، في حين تتجاوز بعض السلع هذه المدة لتكفي لأكثر من عام كامل.

وأضاف أن منظومة التموين تعمل بكفاءة، مشيرًا إلى صرف سلع تموينية بقيمة 3 مليارات جنيه شهريًا من خلال 40 ألف منفذ، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 280 مليون رغيف خبز يوميًا عبر 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

شوادر وأسواق عيد الأضحى بأسعار مخفضة

ضمن الاستعدادات لموسم العيد، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعادت تفعيل مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بالتعاون مع المحافظات، حيث تم افتتاح نحو 300 سوق مؤقت منذ نوفمبر 2024، إلى جانب 250 سوقًا دائمًا.

كما ستبدأ الوزارة في إقامة شوادر عيد الأضحى اعتبارًا من 20 مايو، لتوفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. وتم بالفعل خفض أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث انخفض سعر السكر إلى 30 جنيهًا للكيلو بعد أن كان 35، وطبق البيض إلى 120 جنيهًا بدلًا من 150، والدواجن المجمدة إلى 105 جنيهات بعد أن كانت تُباع بـ135 جنيهًا.

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