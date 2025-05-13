الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التموين تتعهد بموسم أضحى مستقر: لا نقص بالسلع ولا زيادات غير مبررة في الأسعار

لحوم عيد الأضحى المبارك
لحوم عيد الأضحى المبارك
ads

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة شاملة لضمان وفرة السلع الأساسية واستقرار الأسواق مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2025، مؤكدة عدم وجود أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو نقص في المعروض خلال الموسم.

وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة ومعاون وزير التموين، إن الاستعدادات الجارية تأتي في إطار خطة متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار.

 

احتياطي استراتيجي آمن يكفي لأشهر

 وأكد كمال في تصريحات له أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في وضع آمن، حيث يغطي فترات تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وتشمل السلع الرئيسية مثل القمح، السكر، الزيوت، اللحوم الطازجة والمجمدة، في حين تتجاوز بعض السلع هذه المدة لتكفي لأكثر من عام كامل.

وأضاف أن منظومة التموين تعمل بكفاءة، مشيرًا إلى صرف سلع تموينية بقيمة 3 مليارات جنيه شهريًا من خلال 40 ألف منفذ، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 280 مليون رغيف خبز يوميًا عبر 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

 

شوادر وأسواق عيد الأضحى بأسعار مخفضة

 ضمن الاستعدادات لموسم العيد، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعادت تفعيل مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بالتعاون مع المحافظات، حيث تم افتتاح نحو 300 سوق مؤقت منذ نوفمبر 2024، إلى جانب 250 سوقًا دائمًا.

كما ستبدأ الوزارة في إقامة شوادر عيد الأضحى اعتبارًا من 20 مايو، لتوفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. وتم بالفعل خفض أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث انخفض سعر السكر إلى 30 جنيهًا للكيلو بعد أن كان 35، وطبق البيض إلى 120 جنيهًا بدلًا من 150، والدواجن المجمدة إلى 105 جنيهات بعد أن كانت تُباع بـ135 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدواجن المجمدة الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار السلع الغذائية القابضة للصناعات الغذائية المخزون الاستراتيجي من السلع

مواد متعلقة

وزير التموين يشهد توقيع عقود شراكة مصرية سعودية لتعزيز قطاع التجزئة ودعم الأمن الغذائي

"التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح من المزارعين خلال الموسم الجديد

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

لون رابطة العنق مطابق لسجادة الطائرة، 4 أشياء أثارت جدلًا في زيارة ترامب للسعودية (فيديو)

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

ترامب يخالف التقاليد، الرئيس الأمريكي يثير الجدل بعدم شرب القهوة خلال استقباله بالسعودية (فيديو)

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب بتشيلي 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

تفسير رؤية الطين في المنام وعلاقتها بالتقصير في أداء الفرائض الدينية

المزيد
الجريدة الرسمية