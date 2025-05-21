المركزي للإحصاء يرصد بالأرقام متحصلات النقد الأجنبي في 2024

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

ونرصد متحصلات النقد الأجنبي بمصر في 2024، طبقا النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام المالي 2023-2024 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال السطور التالية:

«الإحصاء»: 159.6 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي بمصر في 2024

بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 159.6 مليار دولار أمريكي عام 2023-2024 مقابل 121.9 مليار دولار أمريكي عام 2022- 2023 بنسبة زيادة قدرها 30.8% نتيجة زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر حيث بلغت 32.9 مليار دولار أمريكي 2023- 2024.

- إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي تصل إلى 148.5 مليار دولار أمريكي عام 2023- 2024 مقابل 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022- 2023 بنسبة زيادة قدرها 10%، وترجع تلك الزيادة إلى زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل إلى 67.8 مليار دولار أمريكى عام 2023-2024 مقابل 61.6 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

مجموعة دول جامعة الدول العربية، جاءت على رأس المجموعات الدولية إسهاما في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023- 2024 بقيمة 66.9 مليار دولار أمريكي وبنسبة 41.9% من إجمالي المتحصلات.



وتتصدر تلك الدول الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت إجمالي المتحصلات 36.4 مليار دولار أمريكي بنسبة 22.8% من إجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة المملكة العربية السعودية حيث بلغت 17.1 مليار دولار أمريكي.

مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعات

مجموعة دول القارة الأوروبية جاءت على رأس المجموعات الدولية إسهاما في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023- 2024 بقيمة حوالى 53.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من إجمالي المدفوعات، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14.4مليار دولار أمريكي يليها ألمانيا بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي.

انخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة انخفاض قدرها 25.3% لتصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل إلى 926.7 مليون دولار عام 2023-2024.

قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) ارتفعت مع دول الاتحاد الأوروبي ومصر ليست عضوًا بها، لتصل إلى 51.8 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 9.0 مليارات دولار عام 2023- 2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.

الرئيس السيسي يوجه بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

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