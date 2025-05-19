محافظ الأقصر يستقبل وفد هيئة الأنفاق لبحث مشروع القطار الكهربائي السريع

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، المهندس أسامة زكى استشارى عام مشروع القطار الكهربائى السريع وممثل الهيئة للانفاق، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار التنسيق لإنشاء خطوط السكك الحديدية السريعة.

مشروع القطار الكهربائى في الأقصر

وخلال الأجتماع، تم استعراض مسار القطار، وكذا مناقشة عددا من التداخلات والأعمال الصناعية لربط الشرق بالغرب، وكبارى المشاة.

وأشار المهندس أسامة زكى إلى أن هذا المشروع العملاق يعتبر بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، لافتًا إلى أن السرعة التصميمية للقطار السريع تبلغ 250 كم / ساعة، بينما تبلغ سرعة قطار المراكز 180 كم / ساعة، وسرعة قطار البضاعة 120 كم / ساعة، وجميعهم على نفس الخط.

وأضاف أن المشروع سيبدأ من حدائق أكتوبر تكاملا مع الخط الأخضر " العين السخنة - مطروح"، ويشمل ٣ محطات بالأقصر وهم الأقصر، أرمنت، اسنا"، ويمر من شرق الطريق الصحراوى الشرقى، ويمر عند حدود مدينة أرمنت مع الحدود الإدارية لمدينة اسنا، ويستكمل حتى مدينة أبو سمبل من غرب الطريق الصحراوى الغربي.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومى العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذى يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة فى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بمحافظة الأقصر السياحية.

حضر الاجتماع أحمد حماد مدير قطاع الأقصر بالهيئة القومية للأنفاق، والمهندس أشرف مندى مدير عام الأملاك بوزارة النقل بالهيئة القومية للأنفاق.

ومن محافظة الأقصر، حضر الأجتماع، المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني لمحافظة الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس أشرف أنور مدير مديرية المساحة بالأقصر،وهدية ثابت مسئول قطاع النظافة والتجميل بمدينة الأقصر.

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