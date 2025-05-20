الثلاثاء 20 مايو 2025
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محافظات

ضبط سيارة نصف نقل محملة 37 شيكارة دقيق مدعم قبل تهريبها بالإسكندرية

ضبط سيارة نصف نقل
ضبط سيارة نصف نقل محملة بالدقيق المدعم

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

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 تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات  الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.  

 قامت الأجهزة الرقابية للمديرية بقيادة السيد المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة بحملات موسعة.

 وأسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد ٣٧ شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء بغرض التربح الغير مشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

 وقد تم ضبط السيارة والمتهم والدقيق المحرز وقام بالإجراءات القانونية  محمد الشافعى رئيس رقابة تموين العجمى.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على السيد وكيل النائب العام

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مديرية التموين الاسكندرية السيد حرز الله

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