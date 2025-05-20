رجال أعمال إسكندرية والعامة للاستثمار يبحثان تفعيل دور القطاع الخاص عبر خريطة مصر الاستثمارية

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور الدكتورة ميسرة أحمد، مدير عام مكتب الاستثمار بالإسكندرية، إيهاب عز الدين، مدير عام الخريطة الاستثمارية، وذلك للاطلاع على فُرص خريطة مصر الاستثمارية، والتعرٌّف على آلية الاشتراك فيها بما يضمَّن كفاءة وصول المُستثمر المصري والأجنبي إلى الفُرص.

تيسير الاستثمارات داخل مصر

وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أهمية التواصل المُستمر بين الجمعية وهيئة الاستثمار، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة بينهما، ودورها في تيسير الاستثمارات داخل مصر، وهو ما يظهر خلال تقديم الجمعية لاستشارات مُتخصصة للمستثمرين الأجانب، وأبرز رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أهمية هذا اللقاء للأعضاء بما يُتيح عرض الفُرص المتاحة لديهم عبر الخريطة الاستثمارية، ويسهَّم في تعزيز التواصل ودعم النمو الاقتصادي.

تفاصيل الخريطة الاستثمارية المُزودة بفُرص القِطاع العام والخاص

من جانبه، كشف إيهاب عز الدين، مدير عام الخريطة الاستثمارية، عن تفاصيل الخريطة الاستثمارية المُزودة بفُرص القِطاع العام والخاص ومرافقها عبر موقع investinegypt.gov.eg، مُستعرضًا الأطروحات الإلكترونية وآلية البحث والتقديم والإجراءات المُتَبعة من قِبَل إدارة التوافقات لقبول أو رفض الطلب، وذكرَ مدير عام الخريطة الاستثمارية، دور الهيئة في الجمع بين أصحاب الأفكار الاستثمارية والمُستثمرين، وعرض الفرص المميزة على واجهة الصفحة الإلكترونية.



وكشفت رشا حجازي، مسؤول فُرص القطاع الخاص، عن مجانية تقديم الطلب عبر الموقع، وتوفير دراسة مبدئية للمشروع، مشيرةً إلى أن العلاقة بين الشركة وإدارة التوافقات تُدار بسهولة من خلال النقر على أيقونة "اتصل بنا"، مما يساهم في تذليل العقبات، مؤكدةً أن مُدة فحص الأوراق تتراوح بين 24 و48 ساعة.

وأوصى هنو، بتفعيل دور القِطاع الخاص في التعاون مع هيئة الاستثمار، بالتواصل مع المحافظ والوزراء المعنيين للعمل على التطوير الإداري، وإتاحة الفُرص الاستثمارية للمحافظة عبر الخريطة.

شهد اللقاء حضور رشا حجازي، مسؤول فُرص القطاع الخاص في الخريطة الاستثمارية، ونسرين شوقي، مدير إدارة مكتب الاستثمار، ولفيف من أعضاء الجمعية من بينهم الأستاذ وليد القيار، رئيس لجنة الاستيراد في الجمعية، ومحمد عبد المحسن، مُستشار لجنة الاستيراد، والدكتور هاني المنشاوي، عضو الجمعية، ورئيس شعبة الأسماك باتحاد الصناعات، وإبراهيم العشماوي، نائب لجنة التصدير.

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