انعقاد الحوار العلمي الروسي - المصري لتعزيز التعاون في ظل التحولات الدولية الجديدة

عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الروسية والمركز بريماكوف للتعاون الدولي، ورشة عمل تحت عنوان "الحوار العلمي الروسي-المصري" في القاهرة يوم 19 مايو.

الأولويات الاستراتيجية في مجالات البحث

جاءت هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين روسيا ومصر، لا سيما في ظل عضويتهما في مجموعة الـBRICS+، حيث ناقشت الورشة آليات التعاون الجديدة، فرص التمويل، والأولويات الاستراتيجية في مجالات البحث والابتكار.

ركزت الورشة على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الطب، علوم الحاسوب والرقمنة، الزراعة، وأبحاث المياه، إلى جانب معالجة التحديات التي تعيق تطوير الشراكات التقنية بين البلدين.

شارك في الورشة نحو 25 إلى 30 خبيرًا من المؤسسات العلمية الروسية والمصرية، من بينهم: الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لقطاع التنمية التكنولوجية، الدكتور فاسيلي كوزنتسوف، نائب مدير معهد الدراسات الشرقية بأكاديمية العلوم الروسية، ⁠الدكتورة رنا رفاعي، منسق التعاون الدولي بمكتب رئيس الأكاديمية

شهدت الورشة جلستين رئيسيتين:

**الجلسة الأولى:** "الحوار العلمي الروسي-المصري – تعزيز التعاون في مجال الطب (الصناعات الدوائية) والطاقة"، وأدارها الدكتور روسلان ماميدوف، مدير الأبحاث في مركز بريماتشوف للتعاون الدولي. وتحدث فيها كل من:

* إيرينا ديجينا، رئيسة قسم تحليل التنمية العلمية والتكنولوجية في معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا، وأستاذة في جامعة الاقتصاد الوطنية العليا، الدكتور عادل السماحي، مشرف مركز أبحاث وتطوير الطاقة المتجددة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور ميخائيل بروفكو، نائب رئيس جامعة موسكو الطبية الأولى (سيشينوف)، الدكتور دميتري سافكين، نائب رئيس جامعة البحث النووي الوطنية (MEPhI)، الدكتور محمد الكسّاس، أستاذ ورئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب، جامعة حلوان.

**الجلسة الثانية:** "الحوار العلمي الروسي-المصري – تعزيز التعاون في علوم الحاسوب (التقنيات الرقمية) وأبحاث المياه"، وأدارها الأستاذ الدكتور عمرو فاروق، وتضمنت كلمات من:

* الدكتور إيفان أرجانتسيف، عميد كلية علوم الحاسوب بجامعة الاقتصاد الوطنية العليا، الدكتورة إيمان مصطفى بدر، أستاذة العلوم الطبية الحيوية في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور فلاديسلاف بوليانين، المدير المؤقت لمعهد مشكلات المياه بأكاديمية العلوم الروسية، الدكتورة إيرين سامي، مديرة مركز أبحاث SESC بجامعة النيل، مصر.

هدفت الفعالية إلى وضع خارطة طريق للتعاون المستقبلي، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة بدعم آليات تبادل المعرفة والتمويل المشترك، بما يتماشى مع أهداف BRICS+ لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

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