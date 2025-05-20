التموين: توريد 21 ألف طن قمح محلي لصومعة عتاقة بمحافظة السويس

أكد أحمد علي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة السويس، أن صومعة عتاقة استقبلت نحو 21 ألف طن قمح في الموسم المحلي من المزارعين ومراكز التجميع في المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن.

وأضاف خلال جولة تفقدية بمحافظة السويس، أنه مستهدف استلام قمح يكفي كامل السعة التخزينية للصومعة، موضحا أن الموسم الماضي 2024 تم استلام 42 ألف طن.

من جانبه، قال المهندس عبد العزيز غنيم مدير صومعة عتاقة: إن سعتها الإجمالية تبلغ 60 ألف طن، بعدد 12 خلية، سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن.

وأضاف "غنيم" أن الصومعة بها غرفة تحكم (كنترول) تم تحديثها ضمن التحول الرقمي لصوامع وزارة التموين.

صرف 80٪ من الحصة التموينية لشهر مايو

من جانبه، قال أحمد علي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إنه تم صرف 80٪ من الحصة التموينية لشهر مايو الجاري لنحو 167 ألف بطاقة تموين يستفيد منها 493 الف مواطن من خلال 153 بدالا ومنفذ جمعيتي.

وأشار إلى أن المحافظة بها 147 مخبزا بلديا مدعما تنتج 42 مليون رغيف شهريا بمعدل 1 مليون و414 ألف رغيف بلدي في اليوم، ونحو 247 مخبزا سياحيا ينتج رغيف حر زنة 80 جراما بسعر 1.5 جنيه.

كما تم تفقد المخبز الآلي بالسوق النموذجي بحي فيصل منطقة المثلث بمحافظة السويس والذي تبلغ حصته اليومية 45 شيكارة تنتج 30 ألف رغيف بلدي مدعم زنة 90 جراما بسعر 20 قرشا للرغيف الواحد.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المستغلين والمخالفين

وشدد أحمد علي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، على عدم التهاون مع المخالفين ومحتكري أى سلعة أو من يقوم بطرح السلع بأسعار مبالغ فيها، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المستغلين والمخالفين.

كما لفت إلى أن الوزارة تستهدف تجاوز حاجز الـ 4 ملايين طن بنهاية الموسم الجاري، متمنيًا أن تظل الظروف المناخية مستقرة خلال الفترة المقبلة لتسهيل عمليات الحصاد وتحقيق هذا الهدف.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة عمليات التوريد، حيث يتم التأكد من جودة القمح المستلم، وتطبيق جميع الضوابط الفنية لضمان استلام أقماح مطابقة للمواصفات المعتمدة.

كما شددت على صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عملية التسليم، تشجيعًا لهم على الاستمرار في التوريد.

سعر توريد القمح المحلي في الموسم الجديد

يذكر أن سعر توريد أردب القمح خلال الموسم الحالي يتراوح بين 2100 و2200 جنيه حسب درجة النظافة، حيث قامت الدولة هذا العام برفع سعر توريد أردب القمح لتشجيع الفلاحين على تسليم المحصول، بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والتغيرات في أسعار السوق العالمية، وهو ما لاقى قبولًا واسعًا بين جموع المزارعين.

وتسعى الحكومة إلى تأمين مخزون استراتيجي آمن من القمح، في ظل التحديات العالمية التي تشهدها الأسواق الغذائية، حيث يعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا ضمن خطة الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وتستهدف وزارة التموين خلال الموسم الحالي استلام نحو 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن من القمح المحلي، من خلال ما يزيد على 450 نقطة تجميع تشمل صوامع وهناجر وشون حكومية ومراكز تجميع حديثة، موزعة على مختلف المحافظات.

مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024

وقامت الحكومة بمضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014.

كما شهدت منظومة التخزين تطورا محلوظا، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014.

وشمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه.

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