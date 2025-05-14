الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين: توريد 2.5 مليون طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

موسم القمح المحلي
موسم القمح المحلي
ads

صرّح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر طن القمح المعتمد خلال الموسم الزراعي الحالي شكّل حافزًا قويًا للمزارعين، حيث كان السعر المطروح منذ بداية الموسم عامل جذب مباشر، شجعهم على التوسع في الزراعة، وزيادة الرقعة المزروعة بالقمح بشكل ملحوظ.

 

وأشار الوزير في تصريحات له إلى أن معدلات التوريد والإنتاج الحالية مبشرة للغاية، حيث تم حتى الآن توريد كميات تجاوزت 2.5 مليون طن من القمح المحلي، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس استجابة جيدة من المزارعين. 

 

كما لفت إلى أن الوزارة تستهدف تجاوز حاجز الـ 4 ملايين طن بنهاية الموسم الجاري، متمنيًا أن تظل الظروف المناخية مستقرة خلال الفترة المقبلة لتسهيل عمليات الحصاد وتحقيق هذا الهدف.

 

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية  تتابع لحظة بلحظة عمليات التوريد، حيث يتم التأكد من جودة القمح المستلم، وتطبيق جميع الضوابط الفنية لضمان استلام أقماح مطابقة للمواصفات المعتمدة.

 

كما شددت على صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عملية التسليم، تشجيعًا لهم على الاستمرار في التوريد.

 

يذكر أن سعر توريد إردب القمح خلال الموسم الحالي يتراوح بين 2100 و2200 جنيه حسب درجة النظافة، حيث قامت  الدولة هذا العام برفع سعر توريد أردب القمح لتشجيع الفلاحين على تسليم المحصول، بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والتغيرات في أسعار السوق العالمية، وهو ما لاقى قبولًا واسعًا بين جموع المزارعين.

 

وتسعى الحكومة إلى تأمين مخزون استراتيجي آمن من القمح، في ظل التحديات العالمية التي تشهدها الأسواق الغذائية، حيث يعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا ضمن خطة الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

 

وتستهدف وزارة التموين خلال الموسم الحالي استلام نحو 3.5 مليون طن  إلى 4 مليون طن من القمح المحلي، من خلال ما يزيد على 450 نقطة تجميع تشمل صوامع وهناجر وشون حكومية ومراكز تجميع حديثة، موزعة على مختلف المحافظات.

 

وقامت الحكومة بمضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014، كما شهدت منظومة التخزين تطور محلوظ، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014.

 

وشمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين الموسم الزراعى مستحقات المزارعين

مواد متعلقة

التموين: استلام أكثر من 2 مليون طن قمح محلي عبر 5 جهات والشرقية الأكثر توريدا

وزير التموين يشهد توقيع عقود شراكة مصرية سعودية لتعزيز قطاع التجزئة ودعم الأمن الغذائي

الأكثر قراءة

تقلبات حادة وسريعة، الأرصاد تكشف قصة العاصفة شيماء

مدرس يتحرش بطالبات مدرسة صناعية داخل سنتر تعليمي بالإسكندرية

بعد الزلزال، البحوث الفلكية: لا نتوقع حدوث تسونامي في البحر المتوسط

من مخلفات الحرب، ارتفاع عدد ضحايا حريق مخزن الخردة بشربين إلى 3 وفيات و3 مصابين

حسام البدري يكشف انفراجة في أزمة عودة الرياضيين المصريين من ليبيا

بالتصفيق مرتين، ترامب يثير الجدل فور وصول طائرته إلى الدوحة (فيديو)

وزير التعليم: إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا في مصر بداية من يونيو 2025

استغرق ساعتين، ترامب يكشف تفاصيل اجتماعه المغلق مع أمير قطر

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رمز عالمي للقيادة الأخلاقية والبساطة.. من هو خوسيه موخيكا أفقر رئيس في العالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالحصول على المال قريبا

خالد الجندي: نسب الرزق من الحرام والفواحش إلى الله سوء أدب مع رب العالمين (فيديو)

دعاء الحمل بأنثى في ليلة الجمعة، ردديه

المزيد
الجريدة الرسمية