المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل، بعد إدانته بحيازة مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار في نطاق مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 أكتوبر 2024، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم "إسماعيل. ك. ع"، البالغ من العمر 33 عامًا، وهو عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازته أداة حادة (كتر) بدون ترخيص.

وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة، ووجهت للمتهم اتهامات تتعلق بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض دون مبرر قانوني. وبعد استيفاء التحقيقات، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي، تحت رقم 27121 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 5766 لسنة 2024 كلي قنا.

ونظرت المحكمة القضية وأصدرت حكمها بإدانة المتهم، ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لما ثبت في حقه من حيازة مادة الحشيش المخدر بنية الاتجار، وهي الجريمة التي تُعد من الجرائم الخطيرة التي تواجهها الدولة بتشريعات صارمة حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

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