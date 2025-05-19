محافظ قنا ووفد البنك الدولي يتفقدون تكتل النباتات الطبية والعطرية بقفط

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، يرافقه الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ووفد رفيع المستوى من البنك الدولي، زيارة ميدانية لتكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز قفط، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات التكتل، ودعم سلاسل القيمة المضافة لهذا القطاع الواعد.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود دعم تكتل النباتات الطبية والعطرية، أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الناشئة في محافظة قنا، لما تتمتع به من موارد طبيعية ومناخ ملائم يسمح بزراعة أنواع عالية الجودة من هذه النباتات، وفتح آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية.

شارك في الجولة كل من السيد فينسان بالميد، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، وإيلين أولفسان، كبيرة أخصائيي القطاع الخاص بالبنك الدولي، والدكتور أحمد كحلة، المدير المكون لتطوير التكتلات الزراعية ببرنامج تنمية الصعيد، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ومنار محمد، مدير وحدة التكتلات، وعدد من أعضاء الفريق الفني للتكتلات، بالإضافة إلى جمع كبير من المزارعين المستفيدين من المشروع.

وفي مستهل الزيارة، استمع المحافظ والوفد المرافق له إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور أحمد كحلة، استعرض فيه مواقع الإنتاج والتجهيز والتصنيع، ومراحل العمل المختلفة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه صغار المنتجين، ومدى تأثير الدعم الفني والمالي المقدم من برنامج التنمية المحلية على تطوير الأداء وزيادة فرص التصدير.

من جانبه، أكد محافظ قنا أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمزارعين، لاسيما في مجال زراعة النباتات العطرية والطبية، نظرًا لما تمثله من فرص واعدة للتوسع الزراعي وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيرًا إلى أن قنا استفادت بشكل ملحوظ من برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي، خاصة في دعم التكتلات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع النباتات العطرية، الذي يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطط التنمية الزراعية المستدامة.

ودعا المحافظ المزارعين إلى التأكد من فاعلية الاستفادة من برامج الدعم، لتحقيق أقصى مردود ممكن، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الدخل للأسر الريفية.

إنشاء محطة غربلة حديثة في قنا

وفي السياق ذاته، أوضح المحافظ أنه تم اختيار موقع بقرية البراهمة بمركز قفط لإنشاء محطة غربلة حديثة بدعم من برنامج تنمية الصعيد، بهدف تعزيز سلاسل القيمة المضافة للنباتات العطرية، لافتًا إلى دراسة مقترح بإنشاء شركة لإدارة المحطة بالشراكة بين المزارعين والجمعية الزراعية، لضمان كفاءة التشغيل واستدامة المشروع، مؤكدًا أن هذا النموذج التشاركي يعزز من دور المزارعين في إدارة الموارد وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل.

وخلال الزيارة، أشاد الدكتور هشام الهلباوي بوعي الفلاح المصري، مؤكدًا أنه دائمًا ما يُظهر حرصًا حقيقيًا على أرضه ومحصوله، ولا يقتنع إلا من خلال التجربة والنتائج على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذا الوعي انعكس بوضوح في اتساع الرقعة المزروعة بالنباتات العطرية من 20 فدانًا إلى 300 فدان خلال فترة قصيرة، ما يعكس اهتمام الفلاحين بتحقيق الربحية والاستدامة.

وشدد الهلباوي على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها المحافظة وبرنامج تنمية الصعيد، لضمان سلامة الغذاء وتعزيز جودة الإنتاج، مقترحًا إعداد تقرير شهري لمتابعة تطورات زراعة النباتات العطرية، ورصد التحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد البنك الدولي، عقب حوار مفتوح أجروه مع عدد من المزارعين، عن إشادتهم بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع التكتل، وبالشراكة الفعالة بين الجهات المحلية والقطاع الخاص، مؤكدين استمرار دعمهم لتعزيز قدرات التكتلات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وفي ختام الجولة، وجّه محافظ قنا فريق الدعم الفني للتكتلات بضرورة مواصلة التعلم الذاتي وتطوير المهارات، مؤكدًا أن الارتقاء بالقدرات المعرفية يمثل دعامة أساسية لنجاح واستدامة التكتلات الاقتصادية. كما شدد على أهمية الاطلاع المستمر على المستجدات في مجالات العمل، والاستفادة من التجارب المحلية والدولية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وعلى هامش الزيارة، تفقد محافظ قنا، يرافقه مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الموقع المقترح لإنشاء محطة غربلة وتجهيز النباتات العطرية بقرية البراهمة، والتي تهدف إلى رفع جودة المنتج المحلي، وزيادة فرص التسويق، وتعزيز كفاءة الإنتاج ضمن جهود دعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.

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