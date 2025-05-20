قصور الثقافة تعرض "الجيل الرابع" على مسرح الأنفوشي (صور)

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، مساء أمس الإثنين، العرض المسرحي "الجيل الرابع"، ضمن عروض الموسم الحالي، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض الجيل الرابع

العرض تجربة نوعية قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف علي عبد النبي الزايدي، سينوغرافيا وإخراج محمد عبد الوهاب، وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهد حضور المخرج د. أحمد بركات، والمخرجة روعة الجندي، والفنانة أماني علي، مدير القصر، ولجنة التحكيم المكونة من: المخرج المسرحي أحمد طه، والمخرج محمد حجاج، ومهندسة الديكور رانيا حداد، والناقد يسري حسان، والملحن إيهاب حمدي.

قصة عرض الجيل الرابع

وتدور الأحداث حول أربعة أجيال من عائلة واحدة: الجد، الأب، والابن، جميعهم يعانون من إعاقات جسدية مختلفة، وحين ترزق العائلة بطفل سليم يقرر الأب أن يبتر ذراعه، ليتسنى له امتهان التسول، وبهذا يكون قد وجد له سبيلا للعيش، في تلك المدينة التي أصبح بها بتر الأعضاء شائعا.

وأوضح مخرج العرض أن الأحداث تكشف عن واقع مرير تسود فيه ثقافة اليأس والانكسار، من خلال طرح عدد من المشكلات المجتمعية التي تمس جوهر الإنسان وهويته.

وأشار أن العرض لا ينتمي إلى حقبة زمنية محددة، بل يتناول ويلات الحروب وآثارها الممتدة، حيث تعكس الأحداث كيف أن بعض الشعوب اختارت فكرة "التشويه" طواعية، خشية المواجهة والدخول في صراعات جديدة.

وأضاف أنه تم التعبير عن ذلك من خلال شخصية الأب الذي فقد ذراعه أثناء الحرب إثر إصابته بشظايا، ليحمل رؤيته المشوهة إلى الجيل التالي، متوهما أن الإعاقة هي الضمان الوحيد للبقاء.

وتتصاعد الأحداث مع دخول الأم في صراع نفسي حاد مع الأب، محاولة حماية ابنها من هذا المصير، مدفوعة بغريزة الأمومة، ولكن تنتهي المحاولات بالفشل أمام قسوة الواقع وسلطة القناعات المفروضة.

فريق مسرحية الجيل الرابع

"الجيل الرابع" أداء ندى جمال، إسلام صلاح، كريم عبده، وشهاب كريم، إعداد موسيقى جهاد مصطفى، تنفيذ موسيقي علي بازوكا، ماكياج واكسسوارات نادين عبد المجيد، ملابس ريماس محمد، تنفيذ ديكور صفوت عادل وندى عبد العظيم، إضاءة أحمد طارق، مخرج مساعد أحمد الخشاب، ومخرج منفذ حبيبة عصام.

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