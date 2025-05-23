أهم 5 دول مستوردة للصناعات الغذائية عام 2024 (انفوجراف)

أعد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، انفوجراف عن أهم 5 دول مستوردة للمنتجات الصناعات الغذائية خلال عام 2024، والتى جاءت كالتالى:

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2024

• أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2024 كالتالى:

1- احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 491 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 23%.

2- يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار ونسبة تراجع 12%.

3- ليبيا بقيمة 333 مليون دولار ونسبة نمو 24%.

4- أمريكا بقيمة 330 مليون دولار ونسبة نمو 42%.

5- فلسطين بقيمة 299 مليون دولار ونسبة نمو 30%.

6.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2024 بنسبة نمو 21%

واكد محمود بزان رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار. ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

نمو الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.

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