تعاون ثقافي بين مكتبة الإسكندرية ومركز "بريماكوف" الروسي

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، فكتوريا كارسليفا، مدير مركز يفغيني بريماكوف، وارسيني ماتشينكو، القائم بأعمال مدير المركز الثقافي الروسي في القاهرة. تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية ومركز بريماكوف، حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، وهبة الرافعي القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام.

وقال الدكتور أحمد زايد إن العلاقات المصرية الروسية قديمة وقوية، مشيرًا إلى أن هناك اتجاها ملحوظا في كل من روسيا والصين واليابان لتعلم اللغة العربية، يقابله رغبة في الاتجاه شرقًا، وقال زايد إننا نرحب بالتعاون مع مركز بريماكوف، على أن يتم بلورة ذلك في شكل مذكرة تفاهم تتيح الاطلاع على خبرات جديدة، وتبادل الخبرات والزيارات في مجالات المكتبات والمتاحف. وثمن مدير المكتبة كل صور التعاون الثقافي، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون للثقافة والعلم دور في تجنيب العالم ويلات الحروب.



وقالت فكتوريا كارسليفا إن لدينا في مركز بريماكوف رغبة في تعزيز فرص التعاون، وتبادل الخبرات مع مكتبة الإسكندرية، مشيرة الى أن المركز أطلق منذ ثلاث سنوات برنامجين للشباب بالتعاون مع متحف أرميتاج في سان بطرسبورج ومكتبة لينين الحكومية، وأضافت: "نسعى لجذب الشباب من موظفي مكتبة الإسكندرية الذين تتراوح أعمارهم ما بين ال25 وال 45 للاستفادة من هذين البرنامجين".



جدير بالذكر أن المركز يحمل اسم يفغيني بريماكوف الذي كان رئيسًا لوزراء روسيا، واشتغل بالصحافة، وله عدة مؤلفات عن الشرق الأوسط، وعمل في جهاز الاستخبارات أيام الاتحاد السوفياتي قبل تفككه.

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