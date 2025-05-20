قطر تهاجم إسرائيل: قابلت الإفراج عن عيدان ألكسندر بقصف عنيف لغزة

أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، عن خيبة أمله في رد الفعل الإسرائيلي على الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر، قائلا: “اعتقدنا أن الإفراج عن عيدان ألكسندر سينهي مأساة غزة لكن الرد كان قصفا عنيفا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يقوض فرص السلام”.

قطر: التنسيق مستمر مع مصر وأمريكا لوقف حرب غزة

وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى استمرار بلاده في التنسيق مع مصر والولايات المتحدة بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة.

وشدد على مواصلة جهودهم لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وتابع الشيخ محمد عبد الرحمن: الأولوية يجب أن تكون لمنح الشعوب الخارجة من الصراعات المجال لبناء فرصة أفضل، فنحن نريد لقطر أن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء في الطاقة أو الدبلوماسية.

وأشار إلى أن الاقتصاد القطري، سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4% العام الماضي.

وتابع: اليوم نعلن إطلاق الحزمة الأولى من مجموعة الحوافز للمستثمرين، وسنطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية خلال هذا العام.

وأوضح: نسعى لترسيخ دورنا في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا، فنحن نريد لقطر أن تكون منطقة تتلاقح فيها الأفكار وتتقاطع فيها المصالح.

واختتم: “سعيدون لأن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يحظيان بالأولوية لدى إدارة ترامب، فزيارته كانت مميزة وبحثنا الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي”.

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