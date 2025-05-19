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رياضة

جلسة تصوير للاعبي بيراميدز قبل نهائي دوري الأبطال أمام صن داونز (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أجرى لاعبو نادي بيراميدز جلسة التصوير الرسمية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أمام صن داونز.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز 

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي يوم ٢٤ مايو الجاري في بريتوريا، قبل خوض النهائي بالقاهرة يوم ١ يونيو المقبل.

وشارك جميع لاعبي بيراميدز في جلسة التصوير للنهائي القاري، قبل ساعات من السفر لخوض مباراة الذهاب.

 

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت جنوب أفريقيا، الرابعة بتوقيت القاهرة، يوم السبت ٢٤ مايو الجاري على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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