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سياسة

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الحماية الاجتماعية برئاسة سامي شاهين

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الحماية الاجتماعية على المستوى المركزي، برئاسة سامي شاهين، وذلك في إطار استكمال البناء التنظيمي وتفعيل الأمانات المتخصصة.

 

الكفاءات في مجالات متعددة ذات صلة بالعمل الاجتماعي

 

وضم التشكيل عددًا من الكفاءات في مجالات متعددة ذات صلة بالعمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم تعيين: الأمناء المساعدين:  • أشرف عبدالعزيز  • شيرين فتحي  • مصطفى شحاتة  • رامي رفيق  • وائل محمد  أعضاء الأمانة المركزية: 
• د. محمد هاني
• هشام هداية
• مؤمن كرم
• محمود سيد
• أحمد جمال
• منه الله أحمد
• محمد عمرو
• علياء عاطف
• محمد عبدالمغني
• عبدالمحسن محمد
•     حمدي محمد
• عبدالحكيم محمد
• علي إبراهيم 

 

تعزيز الحماية الاجتماعية

 

 وأكد الحزب أن تشكيل الأمانة يأتي ضمن رؤية تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، والمشاركة في تقديم مبادرات حقيقية تدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتساهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.  ويعد هذا التشكيل خطوة عملية جديدة نحو تفعيل دور الحزب المجتمعي، والانخراط بفاعلية في قضايا الناس وهمومهم اليومية، وفقًا لنهج الحزب القائم على «مصر للجميع».

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الحماية الأجتماعية الجبهة الوطنية العدالة الاجتماعية تعزيز الحماية الاجتماعية مصطفى شحاته

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