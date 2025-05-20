خلال ساعات، الزمالك يحسم ملف تجديد عبد الله السعيد

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة حاسمة خلال الساعات القليلة المقبلة مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، وذلك لحسم التفاصيل المالية المتعلقة بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب مصادر داخل القلعة البيضاء، فإن الزمالك متمسك ببقاء عبد الله السعيد في صفوف الفريق لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرات فنية عالية ساهمت في صناعة الفارق خلال مباريات الفريق الأخيرة.

ويقترح النادي تجديد التعاقد لمدة موسم واحد فقط، مع إضافة موسم ثانٍ يكون بموافقة الطرفين، وذلك في إطار سياسة الإدارة الجديدة لتقنين العقود وضمان التوازن المالي.

في المقابل، يطلب عبد الله السعيد التجديد لمدة موسمين متتاليين دون شروط، لضمان الاستقرار الفني له خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يشعر براحة كبيرة داخل الزمالك ويرغب في استكمال مشواره بقميص الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المرتقبة مناقشة البنود المالية المتعلقة بقيمة العقد والمكافآت والحوافز، وسط تفاؤل من الطرفين بالتوصل إلى اتفاق يُرضي الجميع ويحسم الملف بشكل نهائي قبل نهاية الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.