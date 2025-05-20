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ثقافة وفنون

فى ذكراها الـ19، محطات فى حياة سناء يونس.. اكتشفها فؤاد المهندس، وتزوجت ممثلا شهيرا سرا

الكوميديانة الراحلة
الكوميديانة الراحلة سناء يونس، فيتو

سناء يونس، كاريزما خاصة، ممثلة كوميدية خفيفة الدم، بدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وعاشت حياتها راضية وقانعة بما تقدمه من أدوار ليست هي البطولة.

وكانت تقول دائما: “حظي قليل مع الأعمال الجيدة، والأعمال الجيدة تصلني بعد مشوار طويل جدا، إلا أنى راضية وقانعة جدا بما قسمه الله”.

 ورحلت في مثل هذا اليوم 20 مايو من عام 2006.

ولدت الفنانة الكوميدية سناء يونس عام 1942 بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.. وهى نفس بلدة الفنان الراحل أحمد زكى، وقد ربطت بينهما الصداقة، تخرجت من قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية، كانت بدايتها الفنية مع فرقة مسرح الجامعة.

 فؤاد المهندس يكتشفها ويدعمها 

وبدأت سناء يونس العمل بفرق المسرح الحر، وقدمت العديد في الأدوار الثانوية في المسرح، وقُيِّدت ضمن فنانات المسرح الكوميدى، حيث  قدمها الفنان فؤاد المهندس من خلال مسرحه ودعمها، لتبدأ طريق الشهرة فقدمها في مسرحياته “سك على بناتك”، و"حالة حب"، و"هالة حبيبتي".

ومن أشهر إفيهاتها معه فى “سك على بناتك”: “قال إيه بيعديني، أنا مالي بالجواز، ما أنا كنت قاعدة هنومة ومتستتة على الآخر، أنا واحدة مؤمنة وشاهد علىّ أبو خيمة زرقا”.

سناء يونس فى احد ادوارها 
سناء يونس فى أحد أدوارها، فيتو 


بدأت الفنانة سناء يونس مسيرتها الفنية عام 1960 بدور صغير فى فيلم "إشاعة حب" مع سعاد حسنى وعمر الشريف، لتتوالى أدوارها السينمائية التي بدأت بدور فى فيلم "إضراب الشحاتين" مع لبنى عبد العزيز وكرم مطاوع عام 1967.

 قدمت سناء يونس بعده للسينما 40 فيلما، منها: حمام الملاطيلي، جنون الشباب، سري للغاية، حد السيف، الجوع، وقدمت سناء يونس مع المخرج يوسف شاهين مجموعة من الأفلام من بينها: اليوم السادس، المصير، الغضب، آخر الرجال المحترمين وكان آخر أفلامها فيلم حرب أطاليا مع الفنان أحمد السقا.

“البشاير” أشهر أدوارها 

قدمت سناء يونس العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، وكانت أبرز الوجوه المميزة على الشاشة، فقدمت اكثر من ثمانين عملا، منها: الوسية، هى وغيرها، البشاير وهو اشهر أعمالها، ألف ليلة وليلة، الدم والنار، الحور العين، العميل 101، بين السرايات، ظلال السنين، أسعد زوج فى العالم، السيرة الهلالية، سر الأرض، بوابة الحلوانى، عريس جديد وعريس قديم، أفواه وأرانب، رجل آيل للسقوط وغيرها.

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وصفها النقاد بأنها لم تكن محظوظة فى مشوارها الفنى، بل اطلقوا عليها لفظ “سناء يونس الغلبانة”؛ لتواضعها وطيبتها، فلم تحصل سوى على جائزة واحدة من مهرجان الإسكندرية عن أحسن دور ثانٍ فى فيلم "الفضيحة" عام 1992. 

عشر سنوات زواجا سريا 
عشر سنوات زواجا سريا، فيتو 


لقبت سناء يونس بـ"العانس" إلا أنه بعد رحيلها مصابة بمرض رئوي، اكتُشف زواجها من الفنان الكبير محمود المليجي سرا لفترة طويلة، ولم يُعرف هذا السر إلا بعد وفاته، فقد تعرفت على المليجي أثناء تصوير مسلسل "ظلال السنين''، وتطورت هذه العلاقة فتزوجا أثناء عرض مسرحيتها "عيب يا آنسة"، واستمر زواجهما عشر سنوات سرا خشية معرفة زوجته الأولى علوية جميل بزواجهما.

حملت صفة العانس رغم زواجها 

 وكانت ترد على أسئلة الصحفيين دائما، قائلة: راضية وسعيدة بما وصلت إليه، بالرغم من أن حظي قليل مع الأعمال الجيدة، وذلك لأنى غير اجتماعية والأعمال الجيدة تصلني بعد مشوار طويل جدا، إلا أنى راضية وقانعة جدا بما قسمه الله لى.
 

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