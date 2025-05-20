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رياضة

بن رمضان يعرقل عودة أليو ديانج للأهلي

أليو ديانج
أليو ديانج

قال مصدر داخل الأهلي إن التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكافورسي المجرى لتدعيم خط الوسط في الموسم الجديد بداية من كأس العالم يعرقل عودة المالي أليو ديانج حيث يرفض النادي تواجد عنصرين أجنبيين في مركز الوسط المدافع ومن ثم يترقب الأهلي وصول عرض سعودي من أجل رحيل ديانج بشكل نهائي أو على سييل الإعارة حيث تنتهي إعارته مع الخلود السعودي في الثلاثين من يونيو القادم. 

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي اليو ديانج محمد علي بن رمضان

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