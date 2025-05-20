التحقيق في تصادم سيارة ربع نقل بمنطقة 15 مايو وإصابة 7 أشخاص

تباشر نيابة مايو والتبين التحقيق في حادث مروري وقع صباح أمس الإثنين، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وذلك إثر اصطدام سيارة ربع نقل بأحد الأرصفة بطريق منطقة 15 مايو.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وبالفحص، تبين أن سيارة ربع نقل قد انحرفت عن مسارها واصطدمت بالرصيف، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص كانوا على متنها بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يواصل الفريق الطبي متابعتهم وتقديم العلاج المناسب.

وفي سياق متصل، تم التحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وجاري استجوابه لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب الانحراف. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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