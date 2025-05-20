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حوادث

إصابة 17 شخصا في تصادم أتوبيس شركة وسيارة بالإسكندرية

تصادم أتوبيس وملاكي،فيتو
تصادم أتوبيس وملاكي،فيتو

أصيب ١٧ شخصا، في تصادم أتوبيس شركة بسيارة ملاكي  بالطريق الدولي اتجاه كوبري الألماني بين محافظة الإسكندرية والبحيرة شرق الإسكندرية، وجرى نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم بين أتوبيس شركة تابعه لكهرباء غرب الدلتا وسيارة ملاكي ووجود إصابات، وذلك بالطريق الدولي اتجاه كوبري الألماني بين محافظة الإسكندرية والبحيرة.

وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف،  وتبين إصابة ١٧ شخصا جراء حادث تصادم بالطريق  من ركاب الأتوبيس والسيارة  الملاهي، بينهم  ٥ موظفين في حالات حرجة تم وضعهم بالعناية المركزة.

وجرى العمل على تسيير الحركة المرورية بالطريق بعد أن تسبب الحادث في تعطلها بواسطه التدخل السريع من شرطة المرور.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

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كوبري الألماني تصادم أتوبيس وسيارة شركة كهرباء سيدي كرير كهرباء غرب الدلتا الاسكندرية والبحيرة

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