الثلاثاء 20 مايو 2025
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رياضة

الزمالك يفسخ التعاقد مع شركة الملابس الرياضية

نادي الزمالك
نادي الزمالك

توصل نادي الزمالك، لاتفاق نهائي مع شركة الملابس الرياضية المتعاقد معها على  فسخ التعاقد بين الطرفين بشكل ودي، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات الهادئة خلال الأيام الماضية.

 جاء القرار بعد مراجعة شاملة لبنود التعاقد والتحديات التي واجهها الطرفان خلال فترة التعاون، حيث ارتأت الإدارة البيضاء أن المرحلة المقبلة تتطلب توجهًا مختلفًا فيما يخص ملف الملابس الرياضية، بما يواكب طموحات النادي وجماهيره.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك خلال الأيام المقبلة مفاوضات جديدة مع عدد من شركات الملابس الرياضية العالمية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق يضمن أفضل رعاية للفريق الأول وباقي الفرق الرياضية داخل النادي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إدارة النادي لإعادة هيكلة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها الرعاية والتسويق، ضمن مشروع متكامل لإعادة الزمالك إلى مكانته الطبيعية على كافة المستويات الرياضية والإدارية.

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