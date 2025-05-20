الثلاثاء 20 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الثلاثاء

اسعار الارز
اسعار الارز

أسعار الأرز اليوم،شهدت  أسعار الأرز اليوم استقرارًا في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 22 و34 جنيهًا على اختلاف الأسواق وأماكن البيع.

ويستهلك المواطنون كميات كبيرة من  الأرز على مدار العام، حيث إنه من الوجبات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل معدلات استهلاكها.

أسعار الأرز اليوم 

سجّل الأرز المعبأ، اليوم نحو 35 جنيه للكيلو. 

اسعار الارز
اسعار الارز

وجاءت أسعار الأرز في الأسواق اليوم على النحو التالي:

سعر الأرز الشعير

- سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح ما بين 16800 و17700 جنيه.

- سعر طن الأرز الشعير العريض يتراوح ما بين 17500 و17700 جنيه.

سعر الأرز الأبيض

- سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح بين 25 و26 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض العريض تراوح بين 27 و29 ألف جنيه.

اسعار الارز
اسعار الارز

أسعار الأرز اليوم في الأسواق

- سعر كيلو الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16 و18 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الشعير العريض بين 17.5 و18 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25 و26 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27 و29 جنيها للكيلو.

اسعار الارز
اسعار الارز

سعر كيلو الأرز السائب اليوم

استقر سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 22 و34 جنيهًا، حسب جودة الحبة. 

أسعار تقاوي الأرز للموسم الجديد

من ناحية أخرى حددت وزارة الموارد المائية والري المساحات المزروعة من المحصول خلال الموسم الجديد بـ 724 ألفًا و200 فدانا، بالإضافة إلى 350 ألفًا للزراعة بأصناف تجريبية موفرة للمياه أو تتحمل الملوحة العالية.

اسعار الارز
اسعار الارز

كما حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أسعار تقاوي المحاصيل الصيفية ومن بينها تقاوى الأرز في الموسم الجديد وهي كالتالي:

– سعر تقاوي الأرز عريض الحبة 750 جنيهًا للعبوة “25 كجم”.
– سعر تقاوي الأرز رفيع الحبة 725 جنيهًا للعبوة “25 كجم”.

وتستهدف الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تلبية احتياجات السوق المحلية عبر زيادة الإنتاج بنسبة 10% سنويًا لضمان توازن الأسعار، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لإنتاج التقاوي بما يساعد على توفير الاحتياجات المحلية بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة.

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