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جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي لعام 2025

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

 أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي لعام 2025، وفتح باب الترشح للتقدم للجائزة، والتى تشمل 15 فئة موزعة على مجموعتين أفراد ومؤسسات، موضحًا أن الجائزة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، حيث تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا أن الدولة المصرية تحرص على المشاركة فى الجائزة سنويًا، وذلك فى إطار الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي مصر والإمارات، فى مجال التميز الحكومي والتطوير المؤسسي بهدف تشجيع ودعم الممارسات المتميزة على مستوى الوطن العربي.

 

جامعة سوهاج: انطلاق جائزة التميز الحكومي العربي وفتح باب الترشح للجائزة حتى أغسطس القادم

 وأشار النعماني، إلى أن جائزة التميز العربي تهدف إلى إحداث حراك عربي فى مجال الإدارة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية فى مجال تميز الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، وخلق فكر قيادي إيجابي جديد لدى القطاعات الحكومية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

 

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجوائز المؤسسية تنقسم إلى رئيسية وفرعية، وتضم الجوائز الرئيسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، أما الجوائز الفردية فتضم فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والي محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

 

والجدير بالذكر أن التقدم للجائزة مستمر حتى نهاية شهر أغسطس 2025، وللمزيد من التفاصيل حول الجائزة وكيفية التسجيل، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للجائزة. 
ولتحميل دليل الجائزة من خلال الرابط

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الإمارات العربية المتحد الإمارات العربية المتحدة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج حكومة دولة الإمارات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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