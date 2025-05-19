جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية توعوية بقرية الكوامل بحري

أطلقت جامعة سوهاج قافلة طبية توعوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية)، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا لأهالي قرية الكوامل بحري بمركز سوهاج، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس جامعة سوهاج يشكر وزير الرياضة

ووجه الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي التعاون المستمر والمشاركة الإيجابية مع الجامعة في تقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الاولي بالرعاية داخل المحافظة، بما يساهم فى دعم الدور المجتمعى والتنموى والخدمى للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته، والمساهمة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال تقديم خدمات صحية وتوعوية شاملة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان على ٦٠٠ مواطن، بمشاركة ١٥ طبيبا من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى تحويل 23 حالة للمستشفى الجامعي لاستكمال الفحوص والعلاج.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن الكلية حريصة على المشاركة الفاعلة في مثل هذه القوافل التي تتيح الفرصة لتقديم خدمة طبية متميزة، حيث اشتملت القافلة على ١٠ تخصصات مختلفة، شملت الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن، العظام، الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الرمد، والأسنان.

وأضاف الدكتور خالد عبد العال، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيغ، أن القافلة شملت كذلك عقد ثلاث ندوات توعوية هامة لأهالي القرية عن مخاطر التسمم بـ”حبة الغلة"،وقضية العنف ضد المرأة، الي جانب ندوات توعوية عن خطورة الإدمان والوقاية منه وطرق العلاج بمشاركة صندوق مكافحة الادمان.

وقال الدكتور أحمد عاطف، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب: “كان للقافلة أثرا واضحا في خدمة المواطنين بالقرية، والاستفادة ونشر الوعي، حيث تأتي ضمن خطة الجامعة لدعم الأنشطة الثقافية والتطوعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي الصحي، وخدمة المواطنين في المناطق البعيدة عن الخدمات الطبية المتخصصة”.

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