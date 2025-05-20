السياحة تنظم رحلات تعريفية بالمقصد المصري لشركات بولندية

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلتين تعريفيتين بالمقصد السياحي المصري لممثلي 65 شركة سياحة تعمل بالسوق الهولندي وذلك بالتعاون مع منظمي رحلات TUI وETI.

الجولات التعريفية لمنظمي الرحلات للسوق المصري

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتعزيز التواصل مع منظمي الرحلات والاتحادات وشركات السياحة بالأسواق المستهدفة للترويج للمقصد المصري بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة له.

وتضمن برنامج الرحلتين زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدن الغردقة والأقصر والقاهرة والعلمين الجديدة بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الفندقية والسياحية.





مستهدفات زيادة الأعداد السياحية والطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية

وخلال هذه الرحلات، التقى المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالوفدين، في مدينة الغردقة، حيث استعرض من خلال عرض تقديمي، استراتيجية الوزارة ومستهدفاتها لزيادة الأعداد السياحية والطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين وجهودها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأماكن السياحية والأثرية بما يساهم في تحسين تجربة السائح خلال زيارته للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات الطرق والمواصلات مما ساهم في تسهيل انتقال وتنقل السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.

وأشار إلى الأنشطة الترويجية التي تجريها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري ومن بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية وغيرها، مستعرضًا المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة بالمقصد المصري، وجهود الدولة والوزارة لتطوير وخلق منتجات سياحية جديدة.

وتطرق أيضًا للحديث عن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه يوم 3 يوليو القادم والذي يعد نقطة جذب هامة وإضافة كبيرة للسياحة المصرية، ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة كمقصد سياحي واعد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.