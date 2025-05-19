شركات السياحة تكشف حقيقة رفض استلام الأراضي المخصصة لحجاج الـ5 نجوم

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إنه لا صحة على الإطلاق لما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية حول رفض بعض المطوفين السعوديين لحج 5 نجوم لقرعة الحج السياحي استلام الأراضي المخصصة لحجاج هذا المستوى وذلك لضيق المساحات المخصصة للحجاج.

حقيقة رفض استلام الأراضي المخصصة لحجاج 5 نجوم

في بيان لها، أكدت غرفة شركات السياحة أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة ولا أساس له علي الإطلاق، وتؤكد غرفة الشركات ان ما تم نشره في هذا الخصوص يحتوي على الكثير من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة بالمرة

وشددت غرفة الشركات على أن المطوفين وطبقا للنظام الذي وضعته وزارة الحج والعمرة ليس دورهم استلام أراضي المخيمات الذي هو حق اصيل فقط للشركة السعودية مقدمة الخدمة التي تعاقدت معها الغرفة لخدمة حجاج الخمس نجوم وهي شركة مشارق الماسية لخدمة الحجاج، مما يؤكد وجود سوء فهم أو سوء نية مبيتة لدى من نشر تلك المعلومات المغلوطة أو صرح بها لأسباب غير مفهومة

برامج الحج السياحي للموسم الجاري

وتؤكد الغرفة ان كافة الشركات مقدمة الخدمة للحج السياحي بكافة مستوياته قد استلمت الأراضي المخصصة لحجاج الشركات بجميع برامج ومستويات الحج السياحي "٥ نجوم وبري واقتصادي" بما فيها شركة مشارق، وتوضح الغرفة كذلك أن استلام تلك الأراضي تم وفقا للقواعد والضوابط التي وضعتها وزارة الحج السعودي بما فيها المساحة المخصصة لكل حاج

كما تؤكد الغرفة أن ٩٩٪؜ من شركات السياحة المنفذة للحج قد تم تسكينها لدى مراكز الخدمة السعودية وبدأ الجميع الاستعداد لتنفيذ مخيمات الحجاج طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن والمساحة المقررة لكل حاج في كل من منى وعرفات.

كما تم عقد عدة اجتماعات مع الشركات مقدمة الخدمة ورؤساء مراكز الخدمة العاملين معهم وتم التنسيق التام حول كافة الخدمات المقدمة للحجاج من التغذية والإعاشة والتنقلات وقد تم خلال تلك الاجتماعات حل كافة الملاحظات التي ظهرت بالمناقشات.

وتهيب الغرفة تحري الدقة التامة في نشر اية اخبار تخص الحج والحصول عليها من مصادرها الرسمية وليس من غير ذي صفة، وتؤكد الغرفة أن نشر مثل تلك المعلومات والبيانات المغلوطة تسبب إثارة البلبلة في أوساط الحجاج كما تثير مخاوفهم، كما تؤكد الغرفة انها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من نشر وينشر مثل تلك المعلومات المغلوطة وضد من يثبت أنه صرح بها.

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