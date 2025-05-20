مجلس خدمة المجتمع يُشكل لجنة لمتابعة متطلبات كليات جامعة الإسكندرية

أكد الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية بالاسكندرية، خلال جلسة مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على تشكيل لجنة لمتابعة متطلبات كليات ومعاهد الجامعة الخاصة بتطوير قاعات التدريس والمدرجات ورفع كفاءتها وتزويدها بالشاشات الذكية التفاعلية والداتا شو لتكون قاعات تفاعلية ذكية تخدم العملية التعليمية بجامعة الإسكندرية.

حيث أكد الدكتور سعيد علام أن عملية تطوير المدرجات وقاعات التدريس يأتي في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية بضرورة التطوير المستمر للبنية التحتية التعليمية بالجامعة وتحسين بيئة العمل الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتماشيا مع خطة جامعة لمواكبة التطور السريع في التعليم.

وأشار الدكتور علام أن اللجنة ستتولي حصر احتياجات الكليات من الشاشات الذكية التفاعلية والداتا شو، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية للقاعات والمدرجات والخدمات الخاصة بها.

كما ناقش المجلس دور جامعة الإسكندرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث وجه الدكتور سعيد علام السادة وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية بضرورة تنظيم الندوات التوعوية للطلاب للحد من تلك الظاهرة والتوعية بمخاطرها وعواقبها الوخيمة علي الأسرة المصرية من خلال نشر الوعي بمخاطرها وتسليط الضوء على البدائل الإيجابية المتاحة.

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كليات الطب والعلوم والزراعة والتربية والتربية الرياضية بنين وكلية الزراعة سابا باشا والتمريض والتربية للطفولة المبكرة والاقتصاد والعلوم السياسية بشأن أنشطة تلك الكليات في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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