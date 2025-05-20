"أوراق منثورة" إصدار جديد للمركز القومي للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الطبعة العربية من كتاب "أوراق منثورة" تأليف إرنست رينان، وقامت بترجمته عن اللغة الفرنسية كريستينا سمير فكري.

كتاب اوراق منثورة

يعد هذا الكتاب عملًا أدبيًّا وفلسفيًّا، وهو بمنزلة مجموعة من التأملات والخواطر الشخصية التي كتبها رينان على مدار سنوات طويلة. يشاركنا المؤلف في عمله هذا -بصراحة وجرأة- شخصيته، وأفكاره، وتجاربه الحياتية، وشكوكه، وآراءه حول القضايا الأخلاقية والدينية، مما يثير فضول القارئ ويدفعه إلى التفكير في أسئلة وجودية مهمة.

كما يكشف هذا الكتاب عن الجانب الإنساني للمؤلف وجوانب شخصيته المعقدة؛ إذ يقدم صورة أكثر واقعية عنه بعيدًا عن صورته النمطية بوصفه فيلسوفًا وعالِمًا. كما يركز المؤلف كذلك على أهم القضايا الوجودية العميقة، مثل معنى الحياة والموت، ومحاولة استشراف ما بعده، والعلاقة بين الإنسان والكون.

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