الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"أوراق منثورة" إصدار جديد للمركز القومي للترجمة

غلاف الكتاب.فيتو
غلاف الكتاب.فيتو

 صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الطبعة العربية من كتاب "أوراق منثورة" تأليف إرنست رينان، وقامت بترجمته عن اللغة الفرنسية كريستينا سمير فكري.

كتاب اوراق منثورة

يعد هذا الكتاب عملًا أدبيًّا وفلسفيًّا، وهو بمنزلة مجموعة من التأملات والخواطر الشخصية التي كتبها رينان على مدار سنوات طويلة. يشاركنا المؤلف في عمله هذا -بصراحة وجرأة- شخصيته، وأفكاره، وتجاربه الحياتية، وشكوكه، وآراءه حول القضايا الأخلاقية والدينية، مما يثير فضول القارئ ويدفعه إلى التفكير في أسئلة وجودية مهمة.

 

كما يكشف هذا الكتاب عن الجانب الإنساني للمؤلف وجوانب شخصيته المعقدة؛ إذ يقدم صورة أكثر واقعية عنه بعيدًا عن صورته النمطية بوصفه فيلسوفًا وعالِمًا. كما يركز المؤلف كذلك على أهم القضايا الوجودية العميقة، مثل معنى الحياة والموت، ومحاولة استشراف ما بعده، والعلاقة بين الإنسان والكون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي القومي للترجمة كرمة سامي
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة تقلب الموازين بقضية نوال الدجوي، وقف معاش صحفي كبير على طريقة عبد الرحمن أبو زهرة، ثورة في يد الأهلي بسبب الزمالك

سعر كيلو الفراخ، انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

بسبب المخدرات، شاب يقتل والده ويفصل رأسه عن جسده في أسوان

السفير الأمريكي السابق في سوريا: دربت أحمد الشرع للخروج من عالم الإرهاب للسياسة 2023 (فيديو)

دينزل واشنطن يتشاجر مع أحد المصورين في مهرجان كان (فيديو)

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، الطماطم تبدأ جنونها وانخفاض كبير في البامية والليمون

خدمات

المزيد

أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحسين الظروف المعيشية

الأحاديث الواردة عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية