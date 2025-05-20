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حوادث

القبض على مناد سيارات فرض رسومًا على المواطنين دون وجه حق بالمعادي

القبض على منادي سيارات
القبض على منادي سيارات فرض رسومًا على المواطنين

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام منادي سيارات بفرض رسوم مالية على المواطنين دون سند قانوني بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

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وعقب الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عامل يعمل كمنادي سيارات دون الحصول على ترخيص رسمي.

وبمواجهته، أقر المتهم بصحة الواقعة كما وردت في المنشور المتداول، واعترف بمزاولة نشاطه المخالف وفرض مبالغ مالية على المواطنين دون وجه حق.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

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