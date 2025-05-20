خالد عبدالغفار يلتقى وزيرة صحة سلوفينيا لبحث التعاون في العديد من المجالات الطبية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة فالنتينا بريفولنيك روبل، وزيرة الصحة بجمهورية سلوفينيا، لبحث التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية.

تصنيع اللقاحات والمنتجات البيولوجية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللقاء ناقش سبل التعاون لتبادل الخبرات بالقطاع الصحي، في مجالات إدارة المستشفيات، والرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي، وتسويق المنتجات الصيدلانية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تصنيع اللقاحات والمنتجات البيولوجية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مراكز الرعاية الصحية المتخصصة، ومعاهد الأبحاث والتدريبات التابعة لوزارتي الصحة في كلا البلدين، وتبادل الخبرات في مجال طب الأسرة، وإدارة الأوبئة والكوارث الطبيعية التي تسبب الأزمات الصحية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن اللقاء بحث تدريب، وتطوير الموارد البشرية في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وموظفي التمريض في العديد من التخصصات، منها الرعاية المركزة، وإدارة خدمات التمريض، والحضانات لحديثي الولادة، والتمريض، وتمريض طب الأسرة، والتدريب، والتعليم المستمر لأطقم التمريض، وكذلك التعاون في تدريب الأطقم الطبية على تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية.

إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وتطوير صناعة الأطراف الصناعية

ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللقاء استعرض التعاون في مجال إعادة تأهيل ذوي الإعاقة، وتطوير صناعة الأطراف الصناعية الطبية، والاستفادة من التجارب السلوفينية في هذا المجال.

وتابع «عبدالغفار» إلى أن الوزيرين بحث التعاون في مجال رقمنة خدمات الرعاية الصحية، والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى التعاون في مجال السياحة الطبية فيما يتعلق بمجالات التميز في كلا الجانبين.

وأضاف «عبدالغفار» إلى اللقاء شهد إمكانية تبادل الخبرات في تطوير استراتيجية الصحة الواحدة لتعزيز الصحة العامة، بما في ذلك مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، ومقاومة مضادات الميكروبات، وتغير المناخ، وتأثيرها على الصحة العامة.

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