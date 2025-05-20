تشريح جثة فتاة مجهولة الهوية عثر عليها في نيل الوراق

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة فتاة مجهولة الهوية، تم العثور عليها داخل مياه نهر النيل بمنطقة الوراق، وذلك لتحديد سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، قبل التصريح بدفن الجثمان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود جثة طافية بمياه النيل في نطاق قسم شرطة الوراق. وعلى الفور، انتقل فريق من الإنقاذ النهري، وتمكن من انتشال الجثة، وتبين أنها لفتاة في العقد الثالث من العمر، دون أي مستندات تثبت هويتها.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث الوراق، بقيادة المقدم محمد طارق، إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث يتم حاليا فحص بلاغات التغيب الأخيرة، وسؤال شهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط النيل بمنطقة الوراق، بهدف التعرف على هوية الفتاة وكشف الغموض المحيط بالحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، انتظارا لنتائج تقرير الطب الشرعي الذي سيحسم ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث غرق عرضي أم أن هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

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