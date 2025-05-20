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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل تحت الأرض على قناة MBC1

أبطال مسلسل تحت الأرض،
أبطال مسلسل تحت الأرض، فيتو

 انطلق مؤخرا عرض مسلسل تحت الأرض (موسم حار)، وذلك في عرض ثان بعدما عرض في رمضان الماضي عبر قناة أبو ظبي.

 

مواعيد عرض مسلسل تحت الأرض على قناة MBC

 ويعرض مسلسل تحت الأرض (موسم حار) من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وذلك في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة MBC1.

عدد حلقات مسلسل تحت الأرض (موسم حار)

 ويبحث محبو الدراما السورية عن كل تفاصيل المسلسل، الذي يعد من الأعمال ذات الـ 30 حلقة.

 

قصة مسلسل تحت الأرض (موسم حار)

 وتدور قصة المسلسل في دمشق مطلع العام ١٩٠٠ ضمن قالب تشويقي يتناول الجريمة والصراع بين مجموعة من التجار في تلك الفترة. 
 

المسلسل تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، وبطولة سامر المصري، مكسيم خليل، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، فايز قزق، كرم شعراني، كارمن لبس، يزن السيد، لين غرة، كفاح الخوص، لجين إسماعيل، روبين عيسى، سوسن ميخائيل، هشام كفارنة، وعلا الباشا. 

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