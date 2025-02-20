مواعيد عرض وإعادة مسلسل «تحت الأرض» فى رمضان 2025

يعرض مسلسل تحت الأرض في الموسم الرمضان 2025 على قناة قناة أبوظبي ويأتي

مسلسل تحت الأرض

ويشارك النجمان السوريان في مسلسل "تحت الأرض.. موسم حار" وتتناول القصة دمشق مطلع العام ١٩٠٠ ضمن قالب تشويقي يتناول الجريمة والصراع بين مجموعة من التجار في تلك الفترة..

المسلسل تأليف شادي دويعر وسلطان العودة.. ويأتي من بطولة سامر المصري مكسيم خليل، روزينا لاذقاني،أحمد الأحمد،فايز قزق،كرم شعراني،كارمن لبس،يزن السيد،لين غرة،كفاح الخوص،لجين إسماعيل،روبين عيسى، سوسن ميخائيل،هشام كفارنة وعلا الباشا

ويعرض المسلسل فى المواعيد التالية:

يوميًا

الساعة 12:00 صباحا بتوقيت الإمارات وعمان

الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والاردن

الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان

الساعة 9:00 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

الاعادة

الساعة 12:45 ظهرًا بتوقيت الإمارات وعمان

الساعة 11:45 ظهرًا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والاردن

الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت مصر وليبيا والسودان

الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.