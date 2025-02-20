الخميس 20 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مواعيد عرض وإعادة مسلسل «تحت الأرض» فى رمضان 2025

مسلسل تحت الأرض.فيتو
مسلسل تحت الأرض.فيتو

يعرض مسلسل تحت الأرض في الموسم الرمضان 2025 على قناة قناة أبوظبي ويأتي

مسلسل تحت الأرض

ويشارك النجمان السوريان في مسلسل "تحت الأرض.. موسم حار" وتتناول القصة دمشق مطلع العام ١٩٠٠ ضمن قالب تشويقي يتناول الجريمة والصراع بين مجموعة من التجار في تلك الفترة.. 
المسلسل تأليف شادي دويعر وسلطان العودة.. ويأتي من بطولة سامر المصري  مكسيم خليل، روزينا لاذقاني،أحمد الأحمد،فايز قزق،كرم شعراني،كارمن لبس،يزن السيد،لين غرة،كفاح الخوص،لجين إسماعيل،روبين عيسى، سوسن ميخائيل،هشام كفارنة وعلا الباشا 

 

ويعرض المسلسل فى المواعيد التالية:
يوميًا
الساعة 12:00 صباحا بتوقيت الإمارات وعمان 
الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والاردن
الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان
الساعة 9:00 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

الاعادة 
الساعة 12:45 ظهرًا بتوقيت الإمارات وعمان 
الساعة 11:45 ظهرًا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والاردن
الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت مصر وليبيا والسودان
الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

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رمضان 2025 رمضان تحت الارض قناة أبوظبي

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