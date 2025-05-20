سمير غانم، 4 سنوات على غروب شمس الكوميديا العربية

سمير غانم ، فنان كوميدي كبير، بدأ مشواره مع المسرح، قدم جميع أشكال الكوميديا في المسرح والسينما والتليفزيون، مشوار طويل مع التمثيل امتد أكثر من نصف قرن / عضو في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، قدم مع جورج سيدهم والضيف أحمد أعمالا ناجحة من مدرسة كوميديا الموقف، غنى ومثل في أعماله، من الاسكتشات إلى التمثيل وإلقاء الإفيهات، رحل في مثل هذا اليوم عام 2021 بسبب تبعات مرض كورونا.



في قرية عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط ولد الكوميديان سمير غانم عام 1937، لأب يعمل بالبوليس، وبالفعل دخل الابن كلية الشرطة نزولا على طلب والده، لكن لحبه الشديد للتمثيل رسب عامين في الكلية التي تركها إلى كلية الزراعة، وانضم إلى فرقة التمثيل بالكلية ليبدأ ظهور موهبته مع التمثيل.

تكوين فرقة الثلاثي



بعد التخرج أسس سمير غانم مع وحيد سيف وعادل نصيف فرقة مسرحية بالإسكندرية تخصصت في تقديم اسكتشات غنائية في الفواصل على المسرح ثم انحلت الفرقة لسفر عادل نصيف إلى أمريكا لاستكمال دراسته وحضور سمير إلى القاهرة ورفض وحيد سيف ترك الاسكندرية، حتى كان اللقاء بجورج سيدهم العضو بفرقة مسرح جامعة عين شمس والضيف أحمد في فريق جامعة القاهرة ليكون الثلاثي فرقة مسرحية ناجحة هي فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وحققت الفرقة نجاحات كبيرة من خلال اسكتشات خاصة وأفلام مع عدد من نجوم السينما وقتها، وكذلك نجاحا كبيرا على المسرح في عدد من المسرحيات منها طبيخ الملايكة، حواديت، موسيقى في الحي الشرقي.

سمير وجورج والضيف أعضاء فرقة ثلاثى اضواء المسرح



جاءت وفاة الضيف أحمد المفاجئة عام 1970 لتكتب نهاية فرقة الثلاثي، حيث بدأ الثنائي سمير غانم وجورج سيدهم في العمل معًا في مسرحيات وأفلام في فترة السبعينيات، وظلا معًا حتى بداية الثمانينيات، وقدما معًا خلال تلك الفترة مجموعة من المسرحيات الناجحة لعل أشهرها وأنجحها “المتزوجون” و“أهلًا يا دكتور” ليتم الانفصال بينهما وتنحل الفرقة، ليبدأ سمير غانم مرحلة جديدة في حياته الفنية كبطل أول ووحيد في أعماله، فقدم مجموعة مسرحيات منها أخويا هايص وأنا لايص، دو رى مي فاصوليا وغيرها.

فوازير الثلاثي بالتليفزيون



مع بداية التليفزيون أوائل الستينات اختار المخرج محمد سالم فرقة الثلاثي سمير غانم والضيف وجورج لتقديم الفوازير في رمضان باسم " فوازير الثلاثى وحوي وحو، كأول فوازير قدمت في التليفزيون، وفي الثمانينات اختار المخرج فهمي عبد الحميد سمير غانم لتقديم الفوازير في شخصية فطوطة وسمورة لأكثر من أربع سنوات محققا جماهيرية كبيرة.

فطوطة وسمورة فى رمضان



اتجه الكوميديان سمير غانم إلى السينما بعد نجاحه الكبير فى المسرح، وكانت البداية مع ظهور موجة أفلام المقاولات في السينما وأصبح ملكا من ملوك الكوميديا في السينما وجعل الجمهور يشاهد أفلام المقاولات ويتذكرها وكأنها جزء من التاريخ، وتنوعت أدواره بين الرجل الثاني وسنيد البطل، أو البطولة، وأدوار ضيف الشرف حبا في التمثيل فكان سارق الكاميرا وصاحب المشهد.

قدم سمير غانم أول أفلامه " القاهرة في الليل عام 1963، ثم أكثر من 150 فيلما منها (المزيكا في خطر، في الصيف لازم نحب، ألف بوسة وبوسة، مغامرون حول العالم، الأحضان الدافئة، الكداب، أميرة حبي أنا، خلي بالك من زوزو، المزيكا في خطر، أهلا يا كابتن، البعض يذهب للمأذون مرتين)، حتى جاءت محطة الدراما في حياته بعد تقدمه في العمر فقدم (ميزو، الكبير قوى) ومع بناته العديد من المسلسلات.



استمرار الفنان الراحل وتربعه على عرش الكوميديا طيلة أكثر من نصف قرن كان بمثابة التحدي لكثير ممن كانوا ينتقدون أدائه في البداية، من بينهم كتاب ونقاد، وكان أكثرهم نقدا الكاتب الساخر الراحل محمود السعدني، الذي تناول سيرة ثلاثي أضواء المسرح في كتابه المضحكون، فجاء بأحد فصوله عن سمير غانم المعنون بـ "كداب الزفة" إنه لا يصلح إلا أن يكون كداب زفة.



زواج من دلال عبد العزيز



تزوج الفنان سمير غانم من الممثلة دلال عبد العزيز بعد قصة حب كبيرة تدخل فيها للجمع بينهما الفنان فريد شوقى، وأنجب الزوجين اثنتين من أشهر الوجوه التمثيلية إيمى سمير غانم ودنيا سمير غانم وجمعتهم جميعا أعمالا فنية مشتركة.

سمير ودلال قصة حب طويلة



واستمر في تألقه حتى انتشر مرض كورونا فأصيب بالفيروس وزادت عليه مضاعفات المرض لتسدل الستار على حياة فارس الضحكة، في مثل هذا اليوم 20 مايو 2021، ولحقت به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز ليخلف وراءه إرثا فنيا كبيرا ومتنوعا، ولتكريمه أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة أعلى الطريق الدائري تكريما لمشواره الفني الطويل فى مجالات السينما والمسرح والدراما.

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